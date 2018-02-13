Сделал замечание за распитие водки. В Кировоградской области жестоко избили школьника

В Кировоградской области 15-летнего школьника избили из-за сделанного замечания взрослой компании за распитие водки.

Били на следующий день после инцидента до потери сознания. Паренек почти месяц провел в больнице и указывает на своих обидчиков. Однако правоохранители криминала в этом не увидели. Зато, открыли производства в отношении его мамы за вымогательство. Женщина говорит, ее ребенка просто травят, говорится в материале ТСН.

"А, так вы просто мешаете другим праздновать?" — это реакция сотрудника полиции, которую снял на телефон 15-летний Николай Завитренко. Парень пожаловался правоохранителям, что компания взрослых пьет водку на центральной площади Малой Виски. Вместо составления протокола на нарушителей, копы начинают воспитывать подростка.

Но на этом конфликт не исчерпался. За обиженных замечанием подростка взрослых вступились их дети. На следующий вечер за сотню метров от места предыдущего конфликта Николая встретили пятеро юношей.

"Они меня избили ногами, потом заставили стать на колени и сказать на камеру "Жанна прости" — это одна из тех", — рассказывает юноша.

С сотрясением мозга, рассеченными ранами лица школьник почти месяц пролежал в больнице. Его мать рассказывает, родители агрессоров сначала извинялись и даже, как и обещали, компенсировали стоимость лечения. Забрать заявление из полиции женщину же убедили сами полисмены.

Когда же мать Николая отозвала свое заявление, родители тех, кто бил подали встречное. Журналисты ТСН попытались с ними встретиться и спросить почему. Пообщаться удалось только по телефону.

"Ну конфликтную ситуацию мы решили. Она очень неприятная для двух сторон. Мы маме деньги заплатили на лечение ребенка. Мы заплатили 13 тысяч. Она сказала, что претензий к нам нет, и с нашей стороны тоже", — говорит одна из женщин.

В полиции же говорят — это не правда. Претензии есть. И матери избитого парня теперь грозит уголовная ответственность.

"Нам поступили три заявления о вымогательстве материальных средств от родственников участников конфликта. Сейчас сведения внесены в ЕРДР", - отмечают в полиции.

Инспекторы, которые фигурировали в начале конфликта отделались устным замечанием.

В Малой Виске мнения относительно этой ситуации разделились. Большинство осуждает Николая. Мол раздул конфликт на пустом месте. Даже в управлении образования на вопрос о выводах из этой ситуации обещают разобраться с побитым.

Тем временем мама и сын жалуется на угрозы и давление. На защиту неудобной ребенка стали активисты. Семье парня наняли адвоката и в отношении действий и бездействия полиции планируют обратиться в прокуратуру.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине группа хулиганов похитила школьника из-за мизерного долга.