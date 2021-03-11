В Ровно подростки устроили жестокую драку возле школы

Свою жертву подростки повалили на асфальт и принялись избивать руками и ногами.
В Ровно под стенами школы №12 группа подростков устроила жестокую драку на глазах у прохожих.
Как сообщается на Facebook-странице сообщества Типичное Ровно, в ходе разборок подростки пустили в ход кулаки и ноги.
Судя по опубликованному видео, трое подростков напали на сверстника. Свою жертву они повалили на асфальт и принялись избивать руками и ногами.
Отметим, что на инцидент уже отреагировали в полиции, передает Радио Трек.
"По результатам мониторинга сети интернет было обнаружено видео драки, и по данному факту сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - заявила начальник отдела коммуникации областного управления Нацполиции Мария Юстицкая.
Она добавила, что правоохранители устанавливают всех участников драки.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:
Читайте такжеПоявились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге
Избиение школьницы в Кривом Роге:
- Напомним, в одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу.
- На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления.
- Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.