В Ровно подростки устроили жестокую драку возле школы

Подростки устроили жестокую драку в Ровно / pexels.com

В Ровно под стенами школы №12 группа подростков устроила жестокую драку на глазах у прохожих.

Как сообщается на Facebook-странице сообщества Типичное Ровно, в ходе разборок подростки пустили в ход кулаки и ноги.

Судя по опубликованному видео, трое подростков напали на сверстника. Свою жертву они повалили на асфальт и принялись избивать руками и ногами.

Отметим, что на инцидент уже отреагировали в полиции, передает Радио Трек.

"По результатам мониторинга сети интернет было обнаружено видео драки, и по данному факту сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - заявила начальник отдела коммуникации областного управления Нацполиции Мария Юстицкая.

Она добавила, что правоохранители устанавливают всех участников драки.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

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