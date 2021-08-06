Во Львове медики спасли ребенку жизнь с помощью робота-хирурга

Операция прошла благополучно / Facebook

Медики клинической больницы скорой медицинской помощи Львова спасли жизнь ребенку, удалив кисту селезенки. Операцию они провели с помощью робота-хирурга Da Vinci.

Об этом говорится в Facebook медучреждения.

Пациенткой стала 14-летняя девочка, родители которой неоднократно обращались к врачам за помощью. Девушка страдала от жуткой боли в области левого подреберья. Однако установить диагноз подростку удалось только спустя три года бесконечных исследований и наблюдений. Оказалось, что страдала школьница из-за 10-сантиметровой кисты на воротах селезенки.

Новообразование было очень близко к основным сосудам селезенки, что составляло большой риск удаления всего органа. В связи с этим медики решили провести операцию с помощью роботической системы Da Vinci.

"Только робот мог гарантировать высокоточное 3D-изображение с 20-кратным увеличением и сложную амплитуду движений в труднодоступных местах, на которую неспособна кисть человека. Именно малоинвазивные хирургические технологии робота помогли успешно удалить кисту, сохранив селезенку неповрежденной!"- указано в сообщении.

К счастью, операция прошла успешно. На данный момент девочка выписана из больницы и находится дома.

Напомним, ранее трое маленьких счастливчиков из столичного Охматдета, которые провели в больнице два-три года отправились домой. Детям провели трансплантацию почек. Из больницы выписали 9-летнюю Дашу из Белой Церкви, ее сверстника Давида из Ривного и 14-летнюю Настю из Черкасской области. У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили по два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе.