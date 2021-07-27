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Прожили несколько лет в больнице: дети с пересаженными почками наконец уехали из Охматдета домой

27 июля 2021, 15:57

Трансплантации прошли успешно. Дети счастливы и здоровы.

Трое детей получили новые почки / Facebook

Трое маленьких счастливчиков из столичного Охматдета, которые провели в больнице два-три года во вторник, 27 июля, наконец-то отправились домой. Детям провели трансплантацию почек.

Как сообщили в Facebook больницы, выписали 9-летнюю Дашу из Белой Церкви, ее сверстника Давида из Ривного и 14-летнюю Настя из Черкасской области.

"У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе", - рассказал хирург-трансплантолог больницы, доцент кафедры детской хирургии НМУ имени А. А. Богомольца Олег Годик. Именно он и делал данную операцию.

Донором для Даши и Давида посмертно стал житель Ривного. Для Насти почку транспортировали из Полтавы.

Ребята провели две недели после операции в больнице. Теперь еще две недели они пробудут на реабилитации дома. После этого, станет ясно, смогут ли они вернуться к привычной жизни и посещать школу.

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Напомним, ранее в Полтаве посмертно трансплантировали органы, а именно две почки и печень. Донором стала женщина, которая умерла в результате инсульта. Получившие донорские органы пока чувствуют себя хорошо.

Донором для трех человек стала молодая украинка, которая внезапно скончалась в следствие инсульта. Родственники покойной предоставили разрешение на трансплантацию ее органов.

Одну почку пересадили 15-летней девушке из Черкасской области, другую - женщине, а печень досталась мужчине.

Что известно о пересадке органов в Украине:

По состоянию на конец апреля 2021 года в Украине провели 37 трансплантаций почки, 7 - печени и 4 - сердца. Эти 48 операций провели в 13 центрах. Бюджет на развитие системы трансплантации в Украине в этом году увеличили в 5 раз: со 112 до 502 миллионов гривен.

По данным Минздрава, в 2020 году в Украине провели 118 трансплантаций органов: 8 - сердца, 19 - печени, 91 - почки. Также тогда сделали 138 операций по трансплантации костного мозга. В то же время в 2019 сделали 78 трансплантаций органов: 71 - почки 6 - печени, 1 - сердца.

Охматдет почки трансплантация органов
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