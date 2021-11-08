УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию: сердце остановили на 5 часов

8 ноября 2021, 11:56
Прослушать новость
Остановить

Младенец родился с большим дефектом межжелудочковой перегородки. Настолько сложный порок сердца раньше могли лечить исключительно киевские медики.

Ребенок
В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию / ua.depositphotos.com

В Днепре в Центре матери и ребенка имени Руднева новорожденному сделали сложную операцию на сердце. И в процессе его сердце пришлось останавливать на пять часов. Об этом сообщает портал "Днепр областной".

Врачи Центра матери и ребенка имени Руднева провели уникальную операцию на сердце ребенка. Младенец родился с большим дефектом межжелудочковой перегородки. Настолько сложный порок сердца обычно лечили только в Киеве, но благодаря новому оборудованию медики смогли провести операцию в Днепре.

"Более пяти часов при новорожденном дышал аппарат, он же выполнял функции сердца. Местным кардиохирургам помогали специалисты из Института сердца Минздрава. Операция прошла успешно. Уже на вторые сутки маленький пациент начал дышать самостоятельно и начал выздоравливать", — говорится в тексте.

Читайте также"Была остановка сердца": в Херсонской области в детском лагере ребенок впал в кому

Напомним, ранее сообщалось о том, что 13-летний Максим - первый ребенок в Украине, которому сделали пересадку сердца, рассказал о своем состоянии и поделился, что мечтает поскорее вернуться домой.

Орган ему пересаживал директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым.

Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

viber
новости Днепра новости Украины ребенок
Сейчас вы просматриваете новость «В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию: сердце остановили на 5 часов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаУ Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков Зодиака Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год ТиграКак украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра Самый вкусный холодец: готовить очень быстроСамый вкусный холодец: готовить очень быстро Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания именинникуТост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ УкраиныРоссия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ Украины
12:30

Каждый третий – привит от COVID-19: в Украине прогнозируют стремительный рост вакцинации

12:18

Обслуживание по-киевски: Лесю Никитюк накормили супом со стеклом

12:16

Жизнь на карантине: психолог рассказала, как сделать, чтобы удаленка не превратилась в ад

12:16

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

12:07

Загадочная смерть музейщика из Львова: в полиции раскрыли первые подробности

Реклама
11:56

В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию: сердце остановили на 5 часов

11:55

В Киеве на Оболони женщина устроила зоопарк в маленькой квартире: фото бедных животных

11:43

Нет прививки – нет работы: украинцев наказывают отстранением за отсутствие вакцинацииВидео

11:35

Новая партия вакцины Pfizer уже в Украине: в Минздраве уточнили количество дозВидео

11:28

В Украину завезли курятину с сальмонеллой: где опасно покупатьВидео

11:22

Чиновники объяснили, почему учителям без прививки не оплатят больничные и не начислят стаж

11:19

Надя Дорофеева показала ужасные гематомы на руках и рассказала об экстренной госпитализации

11:17

Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга народа"

11:08

В Днепре маршрутка влетела в семью с ребёнком: отец избил водителя прямо в кабинеВидео

11:00

Справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от коронавируса: в Минцифре предупредили украинцевВидео

10:58

Новая атака коронавируса: в Украине расширили "красную" зонуВидео

10:50

Можно ли перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту: в ПФУ дали ответ

10:31

Отказали в госпитализации и кислородном концентраторе: в Одессе страшной смертью умерла пенсионеркаВидео

10:27

"Необразованная": в Киеве хамоватая посетительница устроила скандал в аптеке из-за маскиВидео

10:11

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровительВидео

Реклама
10:05

Чемпиона по джиу-джитсу убили ножом в сердце в Киеве: его отец говорит, что конфликт был из-за языка

10:04

"Грустные глаза, поседевшие волосы": в Сети "поймали" Зеленского на первой седине в прическе

09:54

"Операция успешная": Усик инкогнито скупился в супермаркетеВидео

09:54

Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединениеВидео

09:38

Мама Илона Маска вышла в свет в роскошном платье от украинского дизайнераВидео

09:03

Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросахВидео

08:51

Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантинеВидео

08:40

У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:27

Резкий спад новых случаев COVID-19 в Украине: Минздрав обновил статистику

08:12

Мешков "посватался" к Зарицкой на паркете шоу Танці з зіркамиВидео

07:58

Непривитых украинцев отстраняют от работы: что происходит после ужесточения карантинаВидео

07:45

Тенденции кадровой политики Зеленскогомнение

07:22

В Украину идут морозы: названа датаВидео

07:10

Крах "Нормандии" и диалога по Донбассу: в России разразились ультиматумом в адрес ЗеленскогоВидео

06:37

Замдиректора Львовского исторического музея Юрий Силецкий уехал из дома и исчез, его нашли мертвым

06:25

Экономике "мелких лавочников" энергетика не нужнамнение

05:28

Резкое похолодание нагрянет внезапно: когда и где врежут снегопадыВидео

05:02

Россия стягивает войска к границам Украины: эксперт объяснил планы Кремля

04:22

Ученые назвали главные симптомы коронавируса у вакцинированныхВидео

03:51

Названы продукты, от которых лучше отказаться в холодное время года

Реклама
03:19

День ангела Дмитрия - прикольные картинки и сердечные поздравления

02:44

Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества

02:17

8 ноября – День первых признаков зимы: какой будет погода в Украине этой зимой - морозы и снегопады

01:46

Суицид после коронавируса: эксперт раскрыла пугающую картину

01:21

Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджаВидео

01:19

Танцы со звездами 8 сезон 10 эфир: кто покинул проект?

00:51

Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день и как не попасть в бедуВидео

07 ноября, воскресенье
23:56

В Харькове дальнобойщик жестоко изнасиловал молодую девушкуВидео

23:12

В Украину движется антициклон с сильными морозамиВидео

22:36

В Минздраве назвали условие выхода школ из карантинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять