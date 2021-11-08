В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию: сердце остановили на 5 часов

В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию / ua.depositphotos.com

В Днепре в Центре матери и ребенка имени Руднева новорожденному сделали сложную операцию на сердце. И в процессе его сердце пришлось останавливать на пять часов. Об этом сообщает портал "Днепр областной".

Врачи Центра матери и ребенка имени Руднева провели уникальную операцию на сердце ребенка. Младенец родился с большим дефектом межжелудочковой перегородки. Настолько сложный порок сердца обычно лечили только в Киеве, но благодаря новому оборудованию медики смогли провести операцию в Днепре.

"Более пяти часов при новорожденном дышал аппарат, он же выполнял функции сердца. Местным кардиохирургам помогали специалисты из Института сердца Минздрава. Операция прошла успешно. Уже на вторые сутки маленький пациент начал дышать самостоятельно и начал выздоравливать", — говорится в тексте.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 13-летний Максим - первый ребенок в Украине, которому сделали пересадку сердца, рассказал о своем состоянии и поделился, что мечтает поскорее вернуться домой.

Орган ему пересаживал директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым.

Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.