"Полет нормальный": как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце

Мальчик болел с июля 2021 года. Последний месяц ребенок находился в реанимации, счет шел на дни. Операцию провел директор Института сердца Борис Тодуров.
13-летний Максим - первый ребенок в Украине, которому сделали пересадку сердца, рассказал о своем состоянии и поделился, что мечтает поскорее вернуться домой.
По словам мальчика, он чувствует себя намного лучше, об этом он написал на странице в Instagram.
"Второй День с новым сердцем! Чувствую гораздо лучше", — говорится в сообщении.
Основательница ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец также написала о самочувствии мальчика.
"Друзья, знакомьтесь! Это Макс. И он - герой! В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украине!", - написала она в Facebook.
Заславец отметила, что Максим уже поднялся на ноги: "Говорит, полет нормальный. Мечта - скорее вернуться домой".
Напомним, 21 сентября стало известно, что врачи провели сложнейшую операцию по пересадке сердца 13-летнему парню из села Зарудцы Волынской области. Он болел с июля 2021 года. Последний месяц ребенок находился в реанимации. Состояние мальчика было критическим, счет шел на дни.
Орган ему пересаживал директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым.
Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.
В тот же день во львовской больнице была проведена и операция по пересадке легких 56-летнему львовянину. Мужчина более десяти лет имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры, был кислородозависимым. Без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.