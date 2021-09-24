"Полет нормальный": как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце

В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку / Фото facebook.com/irina.zaslavets

13-летний Максим - первый ребенок в Украине, которому сделали пересадку сердца, рассказал о своем состоянии и поделился, что мечтает поскорее вернуться домой.

По словам мальчика, он чувствует себя намного лучше, об этом он написал на странице в Instagram.

"Второй День с новым сердцем! Чувствую гораздо лучше", — говорится в сообщении.

Основательница ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец также написала о самочувствии мальчика.

"Друзья, знакомьтесь! Это Макс. И он - герой! В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украине!", - написала она в Facebook.

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Заславец отметила, что Максим уже поднялся на ноги: "Говорит, полет нормальный. Мечта - скорее вернуться домой".

Напомним, 21 сентября стало известно, что врачи провели сложнейшую операцию по пересадке сердца 13-летнему парню из села Зарудцы Волынской области. Он болел с июля 2021 года. Последний месяц ребенок находился в реанимации. Состояние мальчика было критическим, счет шел на дни.

Орган ему пересаживал директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым.

Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

В тот же день во львовской больнице была проведена и операция по пересадке легких 56-летнему львовянину. Мужчина более десяти лет имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры, был кислородозависимым. Без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.