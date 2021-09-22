Две уникальные операции за день: во Львове медики провели трансплантацию сердца и легких

Украинские медики провели две уникальные операции за день/ facebook.com/ulyana.samchuk

Во Львове медики провели первую в Украине трансплантацияю легких и первую трансплантацию сердца ребенку. Сердце пересадили 13-летнему мальчику, а легкие - 56-летнему мужчине.

Донор - 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.

"За один день мы во Львове выполнили две уникальные для нашей страны операции. Кроме того изъята роговица, которую планируем трансплантировать в четверг. Последнюю во Львове посмертно не пересаживали последние 20 лет", - написал в Facebook генеральный директор Клинической больницы скорой помощи Львова Олег Самчук.

По его словам, врачи провели сложнейшую операцию по пересадке сердца 13-летнему парню из села Зарудцы Волынской области. Он болел с июля 2021 года. Последний месяц ребенок находился в реанимации. Состояние мальчика было критическим, счет шел на дни.

"Орган ему пересаживал Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым", — уточнил директор больницы.

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13-летнему украинцу трансплантировали сердце / facebook.com/ulyana.samchuk

"Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране. Десятки специалистов из разных центров работают четко по минутам как отлаженный механизм. Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу. Это моя 20-я трансплантация", - написал Борис Тодуров в Facebook.

Борис Тодуров / Фото facebook.com/ulyana.samchuk

Кроме того, была проведена операция по пересадке легких 56-летнему львовянину. Мужчина более десяти лет имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры, был кислородозависимым. Без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.

56-летний львовянин более десяти лет имел хроническую болезнь легких / facebook.com/ulyana.samchuk

Трансплантацию выполнили украинские кардиохирурги Игорь Гуменный, Роман Домашич и торакальный хирург Юрий Король с помощью польских коллег.

"Теперь нужно сделать так, чтобы этих операций были сотни в год, и каждый украинец, который нуждается в донорском органе, его получил", — написал Самчук.

Читайте такжеВо Львове один донор спас четырех человекВрач выразил благодарность и соболезнования родным донора, а также добавил, что теперь в Украине возможна трансплантация легких и трансплантация сердца для детей.

Как сообщал Главред, Минздрав представил важную стратегию по развитию системы трансплантации до 2023 года.

Ранее в Украине постановлением Кабинета министров утвержден перечень услуг и тарифов на услуги по предоставлению медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) органов и других анатомических материалов.