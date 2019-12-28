От сердца до стволовых клеток: в Украине утвердили цены на пересадку органов

Дороже всего украинцам обойдется трансплантация стволовых клеток / Malay Mail

В Украине постановлением Кабинета министров утвержден перечень услуг и тарифов на услуги по предоставлению медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) органов и других анатомических материалов.

Кроме того, решением правительства продлен на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

"Приняли несколько важных для здравоохранения решений. Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги", - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Отметим, что на Правительственном портале также опубликован перечень услуг и тарифов по трансплантации органов.

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В частности, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тысяч грн., АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 тысяч грн.

Тариф на трансплантацию сердца/комплекса "сердце-легкие" составляет 535 тысяч грн., а пересадка печени или части печени - 855 тысяч грн.

Кроме того, стоимость пересадки гемопоэтических стволовых клеток установлена от 1,3 млн грн. Донорская резекция печени будет стоить 116,1 тыс. грн.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила о том, что Минздрав в первую очередь будет заниматься внедрением трансплантологии.