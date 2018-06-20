Порошенко узаконил трансплантацию органов умерших украинцев

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2386а-1, разрешающий в стране посмертное донорство.

Об этом говорится в карточке документа, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Со следующего года каждый гражданин может при жизни согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию о позиции человека будет храниться в Единой государственной информационной системе трансплантации, разработать которую планируется до 1 октября этого года. Данные системы смогут просматривать трансплант-координатор, должностное лицо ответственного за трансплантацию органа исполнительной власти, судмедэксперты.

При этом если при жизни человек не определился со своей позицией в отношении донорства, его органы смогут трансплантировать только с разрешения близких.

Органы умерших нельзя использовать, если против был сам человек, его родственники, суд, правоохранители или судмедэксперт. Кроме того, посмертными донорами не смогут быть участники АТО и ООС, дети-сироты, люди с неустановленной личностью, а также недееспособные люди.

Проект закона №2386а-1 Рада поддержала в мае текущего года 255 голосами "за". В ходе рассмотрения законопроекта нардеп БПП и глава комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что в Украине ежегодно проводят лишь 130 операций по трансплантации.

"Отправляя наших детей и людей за границу на трансплантацию костного мозга, по сути, наше государство и наша система здравоохранения расписываются в собственной несостоятельности спасти жизни детей здесь в Украине", - заявляла она.

Вместе с тем, проект закона широко обсуждался общественностью. По мнению критиков, он может привести к тому, что Украина станет "поставщиком" органов в страны первого мира.

Ранее Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ряд мер, которые должны повысить мотивацию граждан к службе в рядах вооруженных сил страны.