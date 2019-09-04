Трансплантология и вакцинация: глава Минздрава назвала главные направления работы ведомства

Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задачи МОЗ / Фото: УНИАН

Новоизбранный министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о приоритетных задачах ведомства, которые помогут трансформировать МОЗ.

Во время пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, Скалецкая заявила, что Минздрав в первую очередь будет заниматься внедрением трансплантологии, и назвала сроки.

"Приоритет - это система трансплантации. Мы провели несколько консультаций и переговоров для того чтобы не оттягивать и сделать закон до конца текущего года", - отметила Скалецкая.

Еще один приоритет, по словам Скалецкой – рост продолжительности жизни украинцев, а также повышение рождаемости детей, так как рождаемость в стране за последние пять лет сократилась на 40%.

Исходя из этого, важным направлением работы будет вакцинация, чтобы предотвратить распространение эпидемий среди детей.

"Первое - относительно эпидемий. Мы должны подготовить Порядок реагирования на инфекционные вспышки. Второе - вакцинация. Предыдущим составом министерства очень хорошо проработан вопрос закупки вакцин по календарю вакцинации. Но, у нас есть вопросы по вакцинации взрослых и этим необходимо заниматься ", - считает Скалецкая.

Ранее Зоряна Скалецкая обьяснила, как относится к легализации марихуаны.