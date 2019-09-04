Глава Минздрава обьяснила, как относится к легализации марихуаны

Зоряна Скалецкая разьяснила ситуацию с легализацией медицинского каннабиса / Фото: УНИАН

Новоизбранный министр здравоохранения Зоряна Скалецкая разьяснила ситуацию с легализацией медицинского каннабиса.

Во время пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, Скалецкая заявила, что нынешний законопроект о легализации марихуаны вызывает много вопросов, и в будущем может быть подана новая законодательная инициатива от Слуг народа.

Кроме того, Скалецкая прокомментировала то, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал процесс запуска в обращение медицинского каннабиса в Украине.

"Что касается позиции Авакова относительно каннабиса... Мы переговорили в парламенте. Действительно, есть вопросы, но это не означает, что они категоричные. Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения. Если мы обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор. Если мы говорим о законопроекте, который был в Раде, то по нему много вопросов... Насколько мне известно, у депутатов фракции Слуги народа есть свои идеи по этому вопросу. Поэтому возможно мы увидим еще один законопроект в этой сфере", - отметила Скалецкая.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, как из-за козней Авакова Украина осталась без медицинского каннабиса.

Также Зеленский высказался о легализации казино, медицинской марихуаны и секса за деньги. В марте 2019 года депутаты поддержали петицию о легализации марихуаны.