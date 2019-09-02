Супрун рассказала, как из-за козней Авакова Украина осталась без медицинского каннабиса

Ульяна Супрун / УНИАН

Экс-и.о. руководителя Минздрава Ульяна Супрун обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова в том, что он и его ведомство заблокировали процесс запуска в обращение медицинского каннабиса в Украине.

Соответствующий видеоролик с заявлением бывшая чиновницы опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Тарас Ратушный.

"Мы в последнее заседание правительства подали изменения в постановление [КМУ, №770-2000-п], чтобы медицинский каннабис стал доступным для пациентов. Все согласовали: СБУ, МЭРТ, Минфин, мы. Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД.Два раза мы передавали это, и два раза они отказались [согласовывать], потому что говорили, что надо изменить уголовный кодекс. Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, так же как другие наркотики, которые является лекарством, он может контролироваться через Гослекслужбу. Так что можете сказать спасибо господину Авакову за то, что нет медицинского каннабиса сейчас в Украине, доступного для наших пациентов", - заявила она

Напомним, ранее, 29 августа, депутаты Верховной Рады утвердили Зоряну Скалецкую (Черненко) на посту главы Минздрава Украины