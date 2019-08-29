Супрун с заместителями просит увольнения из Минздрава

Супрун написала заявление с просьбой уволить ее из Минздрава / УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

"Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - написала Супрун в Facebook.

Глава Минздрава традиционно дала новым политикам советы о том, как успешно работать на благо страны и украинского народа. Свой пост она завершила ссылками на материалы о том, как депутатам сохранить свое здоровье и украинцев, а также о продуктивной работе в комитетах.

В комментариях пользователи начали благодарить Супрун за работу, которую она проделала на посту министра здравоохранения.

Как известно, Супрун исполняла обязанности главы Минздрава с августа 2016 года. Ожидается, что новой главой Министерства здравоохранения может стать Зоряна Черненко, которая возглавляет комиссию при Министерстве здравоохранения по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада IX созыва в четверг, 29 августа, во время рабочего заседания назначила нового премьер-министра.

Напомним, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады "спалил" переписку, в которой с использованием нецензурной лексики заявил собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека", а не Ульяну Супрун.

Позже он уточнил, что это его личная переписка, однако он осознал всю ответственность своей новой должности.