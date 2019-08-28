"Ботоксная блонда": Супрун размазала по стенке "страшную" Богатыреву

Супрун распекла Богатыреву в Сети / УНИАН

28 августа, в среду, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которую ранее "съели" в Сети из-за "вранья" о вакцинах, решила выбросить на всеобщее обсуждение грехи Раисы Богатыревой.

"В первые месяцы работы в Минздраве Украины мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами. Как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин", - высказалась в соцсети Супрун.

Супрун подчеркнула, что Богатырева совершенно не заботилась о работе МЗУ, а большая часть работников ее боялись.

"Собственное обогащение и управление сделками в Министерстве были ее главной миссией", - особо отметил чиновница от Минздрава.

При этом Супрун вспомнила, что 20 августа районный суд обязал прокуратуру Киева закрыть производство против Богатыревой.

"Ее подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. От следствия Богатырева скрывалась в течение пяти лет. Но вчера она решила вернуться в Украину и была задержана. Скорее всего, скоро она выйдет на свободу", - добавила Супрун.

В комментариях под сообщением Супрун, традиционно, началась бурная дискуссия.

"Ніби не Різдво, а нечисть вилізає", - сказала Ирина Снитинская.

"Без доказательств любое обвинение в коррупции - пшик. При правильной работе правоохранительных органов, она бы села, а по факту - типичное создание видимости бурной деятельности, не подкреплённые ничем", - добавила Анна Александрова.

"В мене одне питання: чому благословенна влада Порошенка нічого не зробила, щоб розслідувати всі злочини Богатирьової? Часу не знайшли? Не змогли?", - уточнила Евгений Андропова.

"Цікаво, що саме заважало за ці 5років засудити Богатирьову чи її посіпак? Мабуть "успішні" судова чи прокурорська реформи", - высказалсь Ирэн Семиволос.

"От всі тут гавкають що одна варта другої,про цю ботаксну блонду в інеті знайдете все що вона крала,а про Уляну, найдіть реальні докази її зловживань де вона збагатилась? НЕМАЄ. бо вона дурнуватий америкоска, яка вихованна іншими категоріями,і якщо Зеленський її не поміняє, я буду мінять своє ставлення до нього", - сказал Сергей Еременко.

"Да,с приходом Супрун многое поменчлось в лучшую сторону.НО лекарства как дорожали,так и дорожают.За 3 месяца вакцина АКДС подорожала на 500 гривен,нисчего.А на мой вопрос Уляне Супрун : Почему официально заявляется о американских и бельгийских вакцинах в поликлиниках,на деле вакцина только индийская？Я получила неврозумительный ответ-отписку", - поделилась наболевшим Инна Сторожевая.

Читайте также"Доктор смерть, хрена с два": украинцы разругали Супрун за призыв стучать на врачейНапомним, ранее сообщалось, 27 августа, во вторник, в аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву, которую ранее разрешили судить заочно.

По информации, Богатыреву схватили сотрудники Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.