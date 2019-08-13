"Индийское дерьмо": "министра-туристку" Супрун "съели" в Сети из-за "вранья" о вакцинах

Ульяна Супрун нарвалась на критику в Сети из-за вакцинации / УНИАН

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее объяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес, призвала провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно вакцинации украинцев.

Чиновница от Минздрава пожаловалась, что направила президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александру Данилюку письмо по этому поводу, но ее призывы остаются без ответа.

"Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны — мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставается лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями", — написала и.о. министра в Facebook.

Отметим, украинцы не особо поддержали намерение Супрун созвать СНБО. Многие пишут, что "вакцинация – зло".

"Моє тіло - моє діло. Здоров‘я моїх дітей - моя відповідальність. Щеплення - це ґвалтування, "оздоровлення" проти волі. Відчепіться від наших дітей", - высказалась Алеся Ок-Тава.

"1)Де статистика поствакцинальниз ускладнень в Україні? 2)Скільки дітей стали інвалідами чи померли після вакцинації? 3) КОЛЕКТИВНОГО ІМУНІТЕТУ НЕ ІСНУЄ!!!", - добавила Лилия Охрименко.

"Пока не будет правды о поствакцинальных осложнениях - у людей не будет доверия к Минздраву и вакцинации вообще. Пусть @Федор Лапий не врет, что в результате вакцинации ни один ребенок не пострадал. Вот во всем мире поствакцинальные осложнения, а в Украине нет !!! Чудо какое-то. Так может туры в Украину организовывать для желающих массово прививаться ???- возмутилась Нади Иваночко-Дронь.

"З якого це перепугу Вам вирішувати кому робити Ваші щеплення , а кому ні . Це вибір кожного. Бо за наслідки відповідальність не хто не понесе. А з втраченим здоров'ям жити не Вам . Зі своїм тілом робіть що хочете, і коліть що хочете", - высказалась Кочура Юлия.

"Вы сначала правдивую информацию давайте, госпожа и.о. , А потом что-то запрещайте или нет. Когда это индийские вакцины использовались в странах Европы или США? Они там даже сертификацию не проходили никогда. Да цельноклеточным АКДС поививають только страны третьего мира! Хватит врать! !"- отметила Оксана Десницкая.

"Це Ви так сильно переймаєтесь здоров'ям українських дітей, що везете сюди індійське АКДП лайно з цільноклітинним кашлюком в складі, від яких вже давно відмовились у цивілізованому світі через важкі побічні реакції? Хоч про одну дитину, що стала калікою або померла внаслідок вакцинації напишете в своєму блозі? Чи для України таких не існує, як не існувало в радянські часи інвалідів?", - подчеркнула Александр Кондрашева.

"Результат 3 річної діяльності супрун ми усі чудово бачимо - спалах епідемії. Нарешті упоротим мо дійде зв*язовк, що більше вакцинованих - то більше інфікованих", - убежден Александр Рыдра.

"Если в стране высокий уровень жизни, то и эпидемий никаких нет И иммунитет коллективный сильный. А еще вопрос в качественных вакцинах, а не в говне , которое вводят детям", - высказалась Натали Соколова.

"На Рівненщині всі знають, що Супрун належить до "міністрів-туристів". Їхня задача ослабити націю. Тому Уляна активно бореться зі здоров'ям і чисельністю маленьких українців, лобіюючи ЛГБТ та запроваджуючи насильну іммунізацію канцерогенними вакцинами", - считает Андрей Матвийчук.

Читайте также"У нее с головой совсем плохо стало": Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатовНапомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что из-за отсутствия обязательных прививок ребенка могут не пустить в учебное заведение. И.о. министра перечислила обязательные прививки – всего их 10 от таких инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. При этом государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий невакцинированным детям.