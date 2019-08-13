"Индийское дерьмо": "министра-туристку" Супрун "съели" в Сети из-за "вранья" о вакцинах

13 августа 2019, 11:03

Украинцы требуют от Супрун отчетов о поствакцинальных осложнениях и упрекнули в том, что детям вводят "индийское говно".

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун нарвалась на критику в Сети из-за вакцинации / УНИАН

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее объяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес, призвала провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно вакцинации украинцев.

Чиновница от Минздрава пожаловалась, что направила президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александру Данилюку письмо по этому поводу, но ее призывы остаются без ответа.

 "Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны — мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставается лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями", — написала и.о. министра в Facebook.

Отметим, украинцы не особо поддержали намерение Супрун созвать СНБО. Многие пишут, что "вакцинация – зло".

"Моє тіло - моє діло. Здоров‘я моїх дітей - моя відповідальність. Щеплення - це ґвалтування, "оздоровлення" проти волі. Відчепіться від наших дітей", - высказалась Алеся Ок-Тава.

"1)Де статистика поствакцинальниз ускладнень в Україні? 2)Скільки дітей стали інвалідами чи померли після вакцинації? 3) КОЛЕКТИВНОГО ІМУНІТЕТУ НЕ ІСНУЄ!!!", - добавила Лилия Охрименко.

"Пока не будет правды о поствакцинальных осложнениях - у людей не будет доверия к Минздраву и вакцинации вообще. Пусть @Федор Лапий не врет, что в результате вакцинации ни один ребенок не пострадал. Вот во всем мире поствакцинальные осложнения, а в Украине нет !!! Чудо какое-то. Так может туры в Украину организовывать для желающих массово прививаться ???- возмутилась Нади Иваночко-Дронь.

"З якого це перепугу Вам вирішувати кому робити Ваші щеплення , а кому ні . Це вибір кожного. Бо за наслідки відповідальність не хто не понесе. А з втраченим здоров'ям жити не Вам . Зі своїм тілом робіть що хочете, і коліть що хочете", - высказалась Кочура Юлия.

"Вы сначала правдивую информацию давайте, госпожа и.о. , А потом что-то запрещайте или нет. Когда это индийские вакцины использовались в странах Европы или США? Они там даже сертификацию не проходили никогда. Да цельноклеточным АКДС поививають только страны третьего мира! Хватит врать! !"- отметила Оксана Десницкая.

"Це Ви так сильно переймаєтесь здоров'ям українських дітей, що везете сюди індійське АКДП лайно з цільноклітинним кашлюком в складі, від яких вже давно відмовились у цивілізованому світі через важкі побічні реакції? Хоч про одну дитину, що стала калікою або померла внаслідок вакцинації напишете в своєму блозі? Чи для України таких не існує, як не існувало в радянські часи інвалідів?", - подчеркнула Александр Кондрашева.

"Результат 3 річної діяльності супрун ми усі чудово бачимо - спалах епідемії. Нарешті упоротим мо дійде зв*язовк, що більше вакцинованих - то більше інфікованих", - убежден Александр Рыдра.

"Если в стране высокий уровень жизни, то и эпидемий никаких нет И иммунитет коллективный сильный. А еще вопрос в качественных вакцинах, а не в говне , которое вводят детям", - высказалась Натали Соколова.

"На Рівненщині всі знають, що Супрун належить до "міністрів-туристів". Їхня задача ослабити націю. Тому Уляна активно бореться зі здоров'ям і чисельністю маленьких українців, лобіюючи ЛГБТ та запроваджуючи насильну іммунізацію канцерогенними вакцинами", - считает Андрей Матвийчук.

Читайте также"У нее с головой совсем плохо стало": Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатовНапомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что из-за отсутствия обязательных прививок ребенка могут не пустить в учебное заведение. И.о. министра перечислила обязательные прививки – всего их 10 от таких инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. При этом государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий невакцинированным детям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СНБО Минздрав иммунитет вакцинация Вакцина прививки Ульяна Супрун новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:21
"Это угроза": Данилюк оценил политическую ориентацию Медведчука
11:10
"Люблю тебя, Москва": скандал во Львове получил продолжение
11:04
Известного итальянского спортсмена сбил автомобиль
11:03
"Индийское дерьмо": "министра-туристку" Супрун "съели" в Сети из-за "вранья" о вакцинах
11:01
Тарантино пропустил смачный киноляп в Однажды в Голливуде Видео
10:59
Элитная резиденция Януковича: стало известно о судьбе охотничьих угодий под Киевом Видео
10:43
Лига чемпионов: Динамо - Брюгге: видео-трансляция поединка (LIVE), подробности вокруг матча
10:35
Возобновление поставок воды в Крым: у Зеленского расставили точки над "і"
10:32
Зеленая пустота: почему команду Зеленского некому критиковать, и чем это опасно мнение
10:31
Бил ножом в лицо и грудь: под Киевом пассажир напал на таксиста
10:15
Светит пожизненное: экс-президента Киргизии обвинили в убийстве
10:00
Поставка воды в Крым: Чубаров призвал природные ресурсы на помощь в борьбе с РФ Видео
09:46
Вернуть воду в Крым: Россия предложила Киеву "взаимовыгодный" договор
09:30
В Украине назвали вероятную дату встречи лидеров "нормандской четверки" Видео
09:10
Юные террористы: в "ДНР" детям "промывают мозги" и учат воевать против ООС - фото Фото
08:58
Звездопад Персеиды – 2019: опубликованы первые фото и видео зрелищного метеорного потока Фото Видео
08:42
Нулевая легитимность: как "крымнаш" стал последним прибежищем Путина мнение
08:35
Большинство коррупционеров – судьи: НАБУ направило в суд десятки дел Видео
08:21
В Слуге народа назвали кандидата на пост министра гуманитарной политики
08:13
"Взрыв российского Скайфолла": Трамп и разведка США вскрыли всю правду Видео
08:02
Война государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницы мнение
07:45
Война с ФОП: как власти готовятся ужесточить вопрос и чем это грозит бизнесу и украинцам
07:35
Собирал дань с воров: в Одессе взяли "общак" крупного криминального авторитета Шарика - видео Фото Видео
07:35
Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке Фото Видео
07:15
Успенский пост 2019: что главное – в еде и не только
06:55
Почему увольнением чиновников Зеленский не решит проблему янтаря мнение
06:32
Амброзия: когда цветет, как выглядит и лечение аллергии
06:14
Москаль рассказал, почему от "Зе-вируса" нет прививки
06:03
Самые модные челки 2019-2020: какую выбрать, варианты на разную длину - фото Фото
05:45
Что святят на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была Видео
05:29
Бомба Нибиру и град астероидов угробят Землю 1 сентября - ученые
04:46
Эксперт объяснил, когда и почему экономика Украины упадет в бездну Видео
04:01
Стало известно, длина какого мужского органа важна для женщин
03:10
"Вкусная и сладкая": Волочкова показала промежность во время шпагата
02:37
Официально: АЗ Алкмаар примет Мариуполь в Гааге
02:34
Стресс может быть полезным: ученые сделали неожиданный вывод
01:52
На Киевщине прокурор в пьяном угаре устроил стрельбу
01:08
Мистер Робот 4 сезон: дата выхода, сюжет, актеры и финальный трейлер Видео
00:59
Ученые выявили пользу грецких орехов
00:26
Ученые выяснили, как связаны тяга к чтению и шансы на знакомство с сексом
00:17
Украинский мультфильм сняли с проката в Крыму
12 августа, понедельник
23:57
На Крымском мосту протестировали освещение железной дороги
23:31
Эксперты оценили угрозу для Украины от ядерного взрыва в России
23:05
Участница Мисс Украина угодила в скандал из-за якобы искусственной груди Видео
22:52
Дело Роттердам+: еще один подозреваемый отправился домой
22:27
В Крыму резко ответили США по поводу визита Путина
22:00
Осторожнее с электрическом: чем грозит и от чего спасет "огненная" Луна
21:43
Глава Укрзализницы сознался, когда в Украине появятся поезда со скоростью 250 км/ч
21:28
Редчайшее космическое явление можно сегодня лицезреть по всей Украине Фото Видео
21:04
Часть Украины уходит под воду: откуда пришла беда
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять