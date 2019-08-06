Не пустят в школу: Супрун напомнила об обязательных прививках

Вакцины - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней / Фото: zt-rada.gov.ua

Уже через месяц украинские школьники пойдут в школу. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что из-за отсутствия обязательных прививок ребенка могут не пустить в учебное заведение.

"Сейчас у родителей будущих учеников точно немало хлопот - от выбора рюкзака до дневника. Но среди этих дел следует не забыть также посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем", - пишет Супрун на странице в Facebook.

И.о. министра перечислила обязательные прививки – всего их 10 от таких инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. При этом государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий невакцинированным детям.

"Вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта", - уточнила Супрун.

Чиновница также отметила, что индивидуальное право отказа от вакцинации нельзя противопоставлять общественному интересу и безопасности детей, которая обеспечивается коллективными иммунитетом.

Читайте также"Секс трижды в неделю": Супрун дала 10 советов, как правильно зачать ребенка"Вакцины - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. То есть нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет, "переболев", когда имеем 100% обеспечение качественными и бесплатными вакцинами", - подытожила руководительница МОЗ.

Напомним, Украиной прокатилась волна заболеваний корью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, Украина является лидером по заболеванию, с большим отрывом опережая другие страны.