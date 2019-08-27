Богатырева вернулась в Украину и ее схватили

27 августа 2019, 20:15

Экс-главу Минздрава схватили в аэропорту Жуляны.

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Раису Богатыреву схватили в аэропорту / УНИАН

27 августа, во вторник, в аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву, которую ранее разрешили судить заочно.

По информации, Богатыреву схватили сотрудники Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции, передает телеграмм-канал "Схеми: корупція в деталях".

Отметим, по состоянию на сегодня, бывшая чиновница числится в поисковой базе МВД Украины, а суд заочно вынес решение о ее содержании под стражей.

Читайте такжеСМИ: дома и квартиры экс-главы Минздрава Богатыревой — арестованыНапомним, ранее Интерпол отказал в розыске экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. У Интерпола к ней нет претензий. Она может свободно передвигаться везде, кроме Украины, заявил ее адвокат Дмитрий Беляев. Также адвокат добавил, что Интерпол в августе 2015 года по его обращению, как стороны защиты Богатыревой, принял решение о приостановке публикации информации о ее розыске ("публикация красного уведомления").

Также ранее Евросоюз продлил санкции против Виктора Янковича и "семьи", при этом Раиса Богатырева была удалена из списка лиц, подпадающих под эти санкции.

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задержание Минздрав экс-министр Раиса Богатырева новости Украины
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