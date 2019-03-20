Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны

Депутаты единогласно выступили за легализацию медицинского каннабиса / Фото: pixabay.com

Комитет по правам человека Верховной Рады поддержал петицию об исключении медицинского каннабиса (официальное название марихуаны – ред.) из списка наркотических веществ. Ранее она набрала на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Как сообщает Громадське ТБ, инициативу поддержали все присутствующие на заседании депутаты.

Парламентарии приняли решение обратиться к правительству с просьбой исключить каннабис из перечня наркотических средств и психотропных веществ.

Также депутаты намерены создать рабочую группу и совместно с представителями других профильных комитетов подготовить законопроект об урегулировании медицинского применения каннабиса.

Читайте такжеКаннабис по рецепту: в Британии легализовали продажу марихуаныНа заседании присутствовали представители общественных организаций. Они выступили с заявлением, что каннабис облегчит боль онкобольным пациентам.

"В нашей общине за последние два года умерли более 55 женщин. Из них минимум восемь женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", - заявила нардепам глава объединения "Женщины против рака" Нина Резниченко.

Парламентарии в ответ отметили, что готовы защищать непопулярные инициативы, чтобы не было в стране нарушения прав человека.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что каннабис можно использовать в медицинских и научных целях, основываясь на аналогичном опыте многих стран мира.