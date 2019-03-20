Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны

Парламентарии просят Кабмин исключить каннабис из перечня наркотических средств.
Комитет по правам человека Верховной Рады поддержал петицию об исключении медицинского каннабиса (официальное название марихуаны – ред.) из списка наркотических веществ. Ранее она набрала на сайте парламента более 25 тысяч голосов.
Как сообщает Громадське ТБ, инициативу поддержали все присутствующие на заседании депутаты.
Парламентарии приняли решение обратиться к правительству с просьбой исключить каннабис из перечня наркотических средств и психотропных веществ.
Также депутаты намерены создать рабочую группу и совместно с представителями других профильных комитетов подготовить законопроект об урегулировании медицинского применения каннабиса.
Читайте такжеКаннабис по рецепту: в Британии легализовали продажу марихуаныНа заседании присутствовали представители общественных организаций. Они выступили с заявлением, что каннабис облегчит боль онкобольным пациентам.
"В нашей общине за последние два года умерли более 55 женщин. Из них минимум восемь женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", - заявила нардепам глава объединения "Женщины против рака" Нина Резниченко.
Парламентарии в ответ отметили, что готовы защищать непопулярные инициативы, чтобы не было в стране нарушения прав человека.
Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что каннабис можно использовать в медицинских и научных целях, основываясь на аналогичном опыте многих стран мира.