Скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку заставили петь самую популярную в мире русскую песню

Анна Ярославская
6 ноября 2025, 09:24
Случай в школе Storängen в городе Эспоо вызвал возмущение матери ребенка и украинской общины.
Ирина Горкун-Силен, Финляндия
В Финляндии украинского ребенка заставили петь "Калинку" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Кратко:

  • В Эспоо девочку украинского происхождения заставили петь русскую песню на уроке
  • Ребенок получил психологически травмирующий опыт
  • Мать девочки и украинская община выразили возмущение

В Финляндии учительница музыки заставила 11-летнюю девочку украинского происхождения петь на русском языке песню "Калинка", которая ассоциируется со страной-агрессором РФ. Этот случай вызвал возмущение матери ребенка и украинской общины.

Инцидент произошел в школе Storängen в городе Эспоо, который расположен вблизи столицы Финляндии — Хельсинки, пишет Yle.

Мать девочки Ирина Горкун-Силен рассказала, что ее 11-летняя дочь Николь родилась в Финляндии. По словам девочки, на уроке музыки учительница знакомила класс с российской культурой. Все дети должны были петь песню "Калинка".

"Был урок музыки, дети знакомились с музыкой России. Все должны петь песню "Калинка". Николь объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила, что "в школе мы не говорим о войне", - поделилась женщина.

По словам матери, ребенок понял, что за невыполнение задания получит плохую оценку. Поэтому девочка была вынуждена петь, что стало для нее глубоко травматическим опытом.

"Что если бы на его месте был украинский ребенок, родители которого погибли от рук россиян?" – добавила женщиа.

Директор школы Эллинор Хеллман отказалась комментировать этот случай, ограничившись формальным заявлением, что школа придерживается национальной учебной программы, а учителей "поощряют вдумчиво отвечать на вопросы учеников, учитывая потребности всей группы".

В Национальном управлении образования Финляндии признали, что в контексте войны определенный контент может вызвать сильные эмоции. Юрист управления Хейди Руонала отметила, что учитель имеет педагогическую свободу и возможность проявить гибкость, предложив альтернативное задание.

Председатель Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что община "глубоко расстроена" и что эта ситуация поднимает вопрос о целесообразности популяризации русской культуры в школах.

Как объясняют представители украинской общины, проблема значительно шире: большинство услуг для украинских беженцев предоставляются на русском языке, почти отсутствуют курсы финского с украинским переводом, а украинских переводчиков часто заменяют на русских.

"Даже несмотря на то, что украинцы понимают русский и могут на нем говорить, он является травматичным для нас, ведь это язык тех, кто убивает сейчас украинцев. Это неочевидно для финнов", – сказала Горкун -Силен.

Что известно о песне "Калинка"

Песня "Калинка" — это самая известная русская песня за рубежом наряду с "Катюшей". Стала визитной карточкой ансамбля Александрова (Красной армии).

Формально это не народная песня, хотя многие считают её именно такой — она стала "народной" из-за массовой популярности.

"Калинка" была написана в 1860 году композитором и фольклористом Иваном Ларионовым. Первое исполнение состоялось в Саратове на спектакле, где песня звучала как вставной номер.

Иностранцы часто ассоциируют "Калинку" с балалайкой, медведями и русскими плясками — она стала музыкальным стереотипом "русскости".

Песня внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая узнаваемая русская песня в мире.

Смотрите видео - Хор Красной армии имени Александрова исполняет "Калинку":

Как писал Главред, языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала синхронизировать закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" с положениями обновленного перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, который МИД утвердил в январе 2024 года. Это предусматривает обновление перечня языков, которые нуждаются в поддержке и особой защите.

"Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы изъять язык оккупанта из перечня. Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально", - подчеркнула Ивановская.

Языковые скандалы в Украине

В Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке.

В Киеве известная белорусская IT-компания Andersen People отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке.

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что она общается только на украинском и английском. Девушка хотела устроиться на должность журналиста-редактора в Budhouse Group.

