Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

В случае обнаружения запрещенных вещей учеников или работников не допускают к занятиям, пока нарушение не будет устранено.

Кратко:

Правительство определило перечень запрещенных предметов в школах

Среди запретов - оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся предметы

Нельзя приносить в школу электронные сигареты, алкоголь и психотропные вещества

Кабинет Министров Украины утвердил перечень предметов и веществ, которые отныне нельзя приносить на территорию и в помещения учебных заведений.

Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В школу запрещено приносить оружие, взрывчатые и связанные с ними предметы:

оружие и боеприпасы;

холодное, огнестрельное и пневматическое оружие, а также их имитации, включая игрушки;

пиротехнические изделия;

газовые баллончики;

электрошокеры;

наручники.

Также запрещено иметь при себе инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки) и легковоспламеняющиеся вещества.

Отдельно правительство подчеркнуло недопустимость употребления и хранения психотропных веществ, алкоголя, табака и энергетических напитков. Поэтому в школу категорически нельзя приносить:

обычные и электронные сигареты;

наркотики и психотропные вещества;

алкоголь и энергетики.

Тех, у кого обнаружат запрещенные предметы, временно отстранят от занятий. Вернуться к учебе они смогут только после устранения нарушения. При этом директор или уполномоченное им лицо должны принять меры, указанные в правилах доступа и пребывания учеников и работников в школе.

Образование в Украине - последние новости по теме

Напомним, как писал Главред, в Киеве все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования переведут в режим дистанционного обучения. По школам вопрос еще рассматривается, поскольку возможно либо дистанционное обучение, либо продление каникул до 1 февраля.

Ранее Кабинет Министров принял решение перевести учебные заведения на дистанционный формат или каникулы. Причиной таких мер является резкое похолодание.

Напомним, выпускники 9-х классов в Украине будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки №1597.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

