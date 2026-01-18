Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

Кратко:
- Правительство определило перечень запрещенных предметов в школах
- Среди запретов - оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся предметы
- Нельзя приносить в школу электронные сигареты, алкоголь и психотропные вещества
Кабинет Министров Украины утвердил перечень предметов и веществ, которые отныне нельзя приносить на территорию и в помещения учебных заведений.
Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
В школу запрещено приносить оружие, взрывчатые и связанные с ними предметы:
- оружие и боеприпасы;
- холодное, огнестрельное и пневматическое оружие, а также их имитации, включая игрушки;
- пиротехнические изделия;
- газовые баллончики;
- электрошокеры;
- наручники.
Также запрещено иметь при себе инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки) и легковоспламеняющиеся вещества.
Отдельно правительство подчеркнуло недопустимость употребления и хранения психотропных веществ, алкоголя, табака и энергетических напитков. Поэтому в школу категорически нельзя приносить:
- обычные и электронные сигареты;
- наркотики и психотропные вещества;
- алкоголь и энергетики.
Тех, у кого обнаружат запрещенные предметы, временно отстранят от занятий. Вернуться к учебе они смогут только после устранения нарушения. При этом директор или уполномоченное им лицо должны принять меры, указанные в правилах доступа и пребывания учеников и работников в школе.
Напомним, как писал Главред, в Киеве все высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования переведут в режим дистанционного обучения. По школам вопрос еще рассматривается, поскольку возможно либо дистанционное обучение, либо продление каникул до 1 февраля.
Ранее Кабинет Министров принял решение перевести учебные заведения на дистанционный формат или каникулы. Причиной таких мер является резкое похолодание.
Напомним, выпускники 9-х классов в Украине будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки №1597.
Об источнике: Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.
