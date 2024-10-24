Переход в этом году на зимнее время может быть не последним для Украины - BBC

Проект закона об исчислении времени в Украине до сих пор не подписан президентом.

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У Зеленского пересмотрели закон и нашли в нем минусы для экономики / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Владимир Зеленский

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Когда будут переводить часы

Почему переход на зимнее время может быть не последний в Украине

По каким причинам Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Украине состоится переход на зимнее время. Это, предварительно, должен быть последний перевод часов на час назад, согласно проекту Верховной Рады об отмене дальнейших переводов времени.

Однако, как пишет BBC, за три дня до перехода на зимнее время, президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий закон. И по данным источников издания, он не планирует этого делать.

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В Законе об исчислении времени в Украине №4201 говорится, что в последнее воскресенье октября Украина в последний раз перейдет на зимнее время и останется на нем. Такое решение поддержали депутаты еще в июле 2024 года.

Зеленскому закон отправили в конце августа, после того, как его подписал председатель ВРУ Руслан Стефанчук, который и является автором проекта.

Однако до сих пор президент не поставил свою подпись. Как отметил собеседник в президентской фракции, не следует ждать, что это произойдет. Один из аргументов - после пересмотра и просчетов в законе увидели минусы для экономики, а именно "убытки в несколько миллиардов".

Кроме этого, после принятия Верховной Радой закона, многие украинцы создали петиции против него, вроде "не воруйте наши вечера". Это тоже повлияло на решение президента не подписывать законопроект.

Стоит отметить, что переход на зимнее время, по данным Министерства экономики, считается более естественным и соответствует географическому положению Украины, а вот переход на летнее время приняли для эффективного использования светлой части суток.

Но, пока президент Зеленский не подпишет соответствующий законопроект, переходы с летнего на зимнее и с зимнего на летнее время будут происходить в Украине и в дальнейшем.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Перевод часов в Украине - что известно

Напомним, что последний раз Украина переходила с зимнего на летнее время в последнее воскресенье марта в 03:00 по Киеву. Однако в 2025 году в марте этот переход могут отменить.

Дело в том, что в июле 2024 года депутаты проголосовали за соответствующий закон №4201. Он предусматривает, что в этом году украинцы еще переведут часы на зимнее время. Это произойдет в последнее воскресенье (27-го) октября. Однако после этого уже не будет перевода часов на летнее время в 2025 году.

Сообщалось, что документ, который утвердили народные депутаты, устанавливает единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени Украины UTC+2.

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