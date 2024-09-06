Перевод часов на зимнее время 2024: когда готовиться украинцам, дата

Последний раз, когда переводят часы в 2024 на зимнее время - Украина приняла соответствующий закон.

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Почему больше не будут переводить время в Украине и когда это будет в последний раз / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Переход на зимнее время в 2024 году должен состояться в последнее воскресенье октября. В этом году перевод выпадает на 27 число. Ранее каждый год в Украине весной и осенью переводили часы для экономии энергоресурсов, однако теперь все изменится.

Причиной того, почему больше не будут переводить время в Украине является то, что Верховная Рада проголосовала законопроект об отмене перевода времени с зимнего на летнее.

Таким образом Украину со следующего года можно заносить в список, которые страны отказались от перевода времени. Кроме нашей там будет Исландия, Казахстан, Грузия, Япония, страна-агрессор Россия и Беларусь.

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Поэтому беспокоиться, когда переводят время в Украине в 2025 году уже не нужно будет, однако осталось правильно это сделать в этом году.

Схема того, как переводить часы на зимнее время в Украине действует уже годами. Время нужно перевести в 4:00 утра на один час назад. Важно, что современные телефоны и другие гаджеты обычно переходят на зимнее время автоматически, однако в механических часах такой функции нет, поэтому нужно настроить их самостоятельно.

Отмена перевода часов в Украине Отмену перевода часов в Украине Верховная Рада проголосовала 16 июля 2024 года. Депутаты поддержали в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. То есть в 2024 году в последнее воскресенье (27-го) октября последний раз будут переводиться стрелки на зимнее время и дальше уже перевод на летнее время с 2025-го не будет.

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