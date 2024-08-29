"Смарт-часы" для садов и виноградников: ученые разработали находку для урожая

Датчик, который умеет точно считывать состояние растений непосредственно со стебля или ствола плодовых деревьев или винограда, разработала компания Croptide из Новой Зеландии. Об этом сообщает iFarming.
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Уникальность так называемых смарт-часов для растений заключается в том, что их использование максимизирует урожайность, улучшает качество плодов, уменьшает расход воды на 50%.
"Разработчики называют датчик Croptide смарт-часами для растений, которые дают четкое понимание того, что именно нужно растению в конкретный момент. Фермеры получают практическую информацию, которая помогает им принимать более эффективные решения для защиты или питания своих насаждений", - сообщает издание.
Что известно о защите плодовых деревьев
Защита насаждений от болезней и вредителей способствует заметному повышению урожайности плодовых деревьев. Уровень рентабельности при этом повышается на треть. Комбинированное применение и чередование при опрыскиваниях по фенопрогнозной системе, с учетом опасности тех или иных болезней и вредителей, обеспечивает надежную защиту плодовых деревьев от комплекса вредных организмов, сообщает Национальная академия аграрных наук Украины.
Как рассказывает соучредитель и генеральный директор компании Croptide Хемиш Пенни, технология Croptide максимизирует урожайность, улучшает качество плодов, уменьшает расход воды на 50%, а также обеспечивает лучшие финансовые и экологические результаты:
"Благодаря датчикам Croptide фермеры экономили до половины того объема воды, который они раньше использовали для полива", - рассказывает соучредитель.
Недавно инвестиционный проект на сумму $2,56 млн был закрыт компанией. Теперь Croptide проводит коммерческие пилотные испытания своей сенсорной технологии на яблонях, винограде и киви - трех основных многолетних культурах Новой Зеландии.
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