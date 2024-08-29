"Смарт-часы" для садов и виноградников: ученые разработали находку для урожая

Уникальный датчик-смартчасы разработала компания в Новой Зеландии.

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Датчик Croptide для точного считывания состояния растений / Колаж: Главред, фото ifarming.u

Датчик, который умеет точно считывать состояние растений непосредственно со стебля или ствола плодовых деревьев или винограда, разработала компания Croptide из Новой Зеландии. Об этом сообщает iFarming.

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Уникальность так называемых смарт-часов для растений заключается в том, что их использование максимизирует урожайность, улучшает качество плодов, уменьшает расход воды на 50%.

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"Разработчики называют датчик Croptide смарт-часами для растений, которые дают четкое понимание того, что именно нужно растению в конкретный момент. Фермеры получают практическую информацию, которая помогает им принимать более эффективные решения для защиты или питания своих насаждений", - сообщает издание.

Что известно о защите плодовых деревьев Защита насаждений от болезней и вредителей способствует заметному повышению урожайности плодовых деревьев. Уровень рентабельности при этом повышается на треть. Комбинированное применение и чередование при опрыскиваниях по фенопрогнозной системе, с учетом опасности тех или иных болезней и вредителей, обеспечивает надежную защиту плодовых деревьев от комплекса вредных организмов, сообщает Национальная академия аграрных наук Украины.

Как рассказывает соучредитель и генеральный директор компании Croptide Хемиш Пенни, технология Croptide максимизирует урожайность, улучшает качество плодов, уменьшает расход воды на 50%, а также обеспечивает лучшие финансовые и экологические результаты:

"Благодаря датчикам Croptide фермеры экономили до половины того объема воды, который они раньше использовали для полива", - рассказывает соучредитель.

Недавно инвестиционный проект на сумму $2,56 млн был закрыт компанией. Теперь Croptide проводит коммерческие пилотные испытания своей сенсорной технологии на яблонях, винограде и киви - трех основных многолетних культурах Новой Зеландии.

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