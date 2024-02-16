Перевод часов на летнее время 2024: когда и в какую сторону крутить стрелки

Летнее время в Украине начнет действовать уже в конце марта - правила перехода нужно знать всем.

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Переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Переход на летнее время происходит каждый год весной, и 2024-й не станет исключением. Идея о том, что стоило бы отказаться от перевода часов, так и не была утверждена на законодательном уровне. Когда переводят часы в Украине 2024, рассказывает Главред.

К слову, медики давали советы украинцам, как максимально полезно подготовить организм к переводу стрелок и в первые дни после него - чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем. Подробнее читайте в материале: Как правильно перестроить организм после перевода часов - Минздрав.

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Когда переводят часы в Украине 2024

Стрелки часов в Украине переводят дважды в год - весной и осенью:

на час назад - при переходе на зимнее время в последнее воскресенье октября;

на час вперед - во время перехода на летнее время в последнее воскресенье марта.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

Куда переводят стрелки на летнее время

Переход на летнее время 2024 произойдет 31 марта. В три часа утра нужно перевести часы на один час вперед. Фактически последние сутки марта продлятся всего 23 часа.

Зачем переводят время в Украине

Переход на летнее время позволяет более эффективно использовать световой день и снизить потребление электричества.

Изобретение летнего времени приписывают англичанину Уильяму Уиллету. Он заметил, что большинство жителей Лондона спят в течение значительной части светового дня. Тогда Уиллет предложил переводить стрелки часов.

В 2021 году в Украине активно обсуждался отказ от перевода часов. Депутаты разработали для этого законопроект, но он не прошел второе чтение.

Как перейти на летнее время

Для перехода на летнее время вручную нужно будет перевести только старые мобильные телефоны и механические часы.

Все современные телефоны и другие электронные приборы, подключенные к сети, переведут время самостоятельно.

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