Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

Что вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 25 октября
- В каких областях в этот день будут дожди
- Какая будет тенденция погоды в ближайшие дни
Погода в Украине в пятницу, 25 октября, отметится в основном сухой и не очень холодной погодой.
На погодные условия будет влиять антициклон, который сейчас царит на территории нашего государства. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон, везде сухо, ночью холодновато, днем, если вы по-человечески одеты, комфортно", - отметила она.
Однако погодные условия в пятницу будут иметь свои нюансы. По словам синоптика, завтра близость атмосферного фронта повлечет небольшие дожди в восточных областях нашего государства. На остальной территории осадков не предвидится.
"В дальнейшем будет продолжаться сухая погода с периодическим набеганием или облаков, или туманов, но солнце все равно будет их разгонять время от времени", - добавила Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что температура снова упадет - синоптик назвала день, когда придет новое похолодание. В ближайшие дни будет без осадков, но температура воздуха скоро начнет существенно падать.
Также сообщалось, что возвращается мороз - стало известно, в каких областях влупит -3. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет туман.
Напомним, Украину накроет новая магнитная буря - стало известно, когда ее ждать. Страна до сих пор находится под влиянием очень сильной и затяжной магнитной бури.
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