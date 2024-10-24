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Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

Алёна Воронина
24 октября 2024, 13:12
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Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни и предупредила о том, какие области будут накрывать дожди.

Погода, осень, дождь
Погода в Украине - дожди накроют часть Украины/ unsplash.com

Что вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине 25 октября
  • В каких областях в этот день будут дожди
  • Какая будет тенденция погоды в ближайшие дни

Погода в Украине в пятницу, 25 октября, отметится в основном сухой и не очень холодной погодой.

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На погодные условия будет влиять антициклон, который сейчас царит на территории нашего государства. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон, везде сухо, ночью холодновато, днем, если вы по-человечески одеты, комфортно", - отметила она.

Однако погодные условия в пятницу будут иметь свои нюансы. По словам синоптика, завтра близость атмосферного фронта повлечет небольшие дожди в восточных областях нашего государства. На остальной территории осадков не предвидится.

"В дальнейшем будет продолжаться сухая погода с периодическим набеганием или облаков, или туманов, но солнце все равно будет их разгонять время от времени", - добавила Диденко.

Погода в Украине 25 октября
Погода в Украине 25 октября/ windy.com

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Наталия Диденко инфографика
Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что температура снова упадет - синоптик назвала день, когда придет новое похолодание. В ближайшие дни будет без осадков, но температура воздуха скоро начнет существенно падать.

Также сообщалось, что возвращается мороз - стало известно, в каких областях влупит -3. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет туман.

Напомним, Украину накроет новая магнитная буря - стало известно, когда ее ждать. Страна до сих пор находится под влиянием очень сильной и затяжной магнитной бури.

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