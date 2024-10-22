Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилось

Алёна Воронина
22 октября 2024, 16:08
80
На свернутом листе бумаги было написано: "Не читайте, если не хотите получить ответ". Развернув лист, женщина была обескуражена.
Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку
Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку/ коллаж: Главред, фото: скрин

Иногда бывает так, что семья имеет определенные тайны, о существовании которых часть членов семьи может и не догадываться. Подобная ситуация произошла с американкой по имени Тей. Женщина во время уборки в доме своего покойного папы нашла зловещую записку, которая ее очень напугала, пишет The Mirror.

Тей опубликовала в TikTok вирусное видео, в котором она подробно описывает момент, когда нашла странную записку, прятавшуюся в самом дальнем углу шкафа ее покойного папы. Женщина отметила, что это было странно для ее папы, поскольку он всегда был открытым и откровенным человеком, который не казался тем, кто прячет тайные заметки.

"Мой отец неожиданно умер, и когда мы убирали его дом, я нашла эту зловещую записку, засунутую в заднюю часть его комода. Мой папа был простым человеком, трудолюбивым и честным. Поэтому это совершенно не в его характере", - отметила женщина в видео.

видео дня

Тей показала записку на камеру. Сверху на свернутом листе бумаги было написано: "Не читайте, если не хотите получить ответ".

Женщина сначала испугалась, когда нашла эту записку и прочитала такую надпись на листе. Ее руки дрожали от нервов. Однако когда 27-летняя Тей развернула лист бумаги, то была обескуражена. Оказалось, что подозрительная записка содержала в себе лишь подробные инструкции о том, как выиграть в игру в ресторанах Cracker Barrel с 1960-х годов.

Cracker Barrel - это американская сеть заведений питания, и игру в колышки часто можно увидеть на их обеденных столах. Цель игры заключается в том, чтобы удалить колышки с доски в форме треугольника так, чтобы остался только один, и говорят, что это "отличный способ проверить IQ".

Записка, оставленная отцом Тей, включала воспроизведение треугольной доски с номерами для каждого колышка, а также пошаговую инструкцию о том, какие колышки нужно двигать, чтобы выиграть игру. Несколько раздраженная выходками своего папы, Тей подписала свое видео: "Последняя шутка надо мной, видимо".

Часть комментаторов написали под видео, что они также испугались бы, если бы увидели такую записку со зловещей формулировкой, которая была на свернутом листе. Другие написали, что были просто удивлены тем, что папа женщины действительно разгадал печально известную сложную головоломку.

Смотрите видео о том, как женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Ещё
Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:07Украина
Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

17:03Украина
КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

17:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

Последние новости

17:25

После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

17:18

Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

17:07

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:03

Почему мутнеет консервация: где напортачили и что с этим делать

17:03

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:01

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

16:52

"Очень важный рубеж": ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке

16:38

Размещение "сил сдерживания" в Украине: во Франции сделали предложение

16:37

Как правильно вести современную переписку: правила этикета, которые знают единицы

Реклама
16:29

Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента

16:08

Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилосьВидео

16:02

Как вырастить лук без стрелок: что надо сделать перед посадкой - знают не всеВидео

15:59

Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк

15:51

Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине

15:33

Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает

15:27

НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

15:19

Как сделать обувь водонепроницаемой: копеечные средства, которые спасут от влагиВидео

15:10

Оккупанты вклинились в линию обороны: ВСУ предупредили об изменениях в Часовом Яру

15:06

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

15:03

До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

Реклама
14:52

Доллар и евро резко подорожали: сколько стоит иностранная валюта

14:40

"Честно говоря, не хочется": Магучих рассказала, почему не выходит замуж

14:39

Только зеленым и синим: почему в СССР подъезды красили до половины

14:20

Украинцы могут получить до 150 тысяч грн: в Минэкономики назвали условия

14:10

Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в СумахФотоВидео

14:08

Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками"

14:02

Точка в Курской операции: эксперт назвал условие, когда ВСУ покинут территорию РФ

13:49

Гороскоп на завтра 23 октября: Водолеям - самый счастливый день, Стрельцам - ловушка

13:48

В ЕС снова заговорили о введении войск в Украину: в Politico назвали причину

13:29

Журналисты нашли, как друзья председателя фракции Порошенко в Киевсовете завладели коммунальными объектами в столице

13:28

В СССР такой не готовили: рецепт сногшибательного салата, который "подорвал" СетьВидео

12:54

Еще те "языкастые Хвеськи": астрологи назвали знаки, которые не смыслят свою жизнь без разговоров

12:45

Не для красоты: почему между железнодорожными путями лежат камни

12:44

Беглец Влад Яма засветился с Алиной Гросу в США

12:35

БПЛА перешли на "новые цели": все подробности ночной атаки на заводы России

12:02

"С перекошенным лицом": известную российскую певицу задержали в невменяемом состоянии

11:49

В Украину пришло бабье лето: синоптики назвали самые теплые дниФото

11:43

Ситуация для врага патовая: Жданов рассказал, как ВСУ "дали по зубам" РФ на Донбассе

11:07

Алессандра Амброзио на шоу Victoria's Secret: как 43-летняя звезда привела себя в форму

11:06

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Козлам - страх и сомнения, Свиньям - опасность

Реклама
10:58

Простой математический вопрос поставил взрослых в тупик: решат его не все

10:45

Южная Корея созвала Совбез: готовится передать Украине наступательное оружие

10:36

С октябрем не сложилось: Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины

10:35

Джоли снова влюблена: она провела две ночи в отеле с новым бойфрендом

10:25

Чем РФ заплатит за участие солдат КНДР в войне: в Сеуле раскрыли детали

10:22

Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

10:12

$450 тысяч, ювелирка, паспорт РФ у сына: СБУ "накрыли" главу Николаевской МСЭКФото

09:55

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

09:46

Переброска войск КНДР в Украину: циничное заявление союзника РФ в ООН

09:40

"Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять