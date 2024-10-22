Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилось

На свернутом листе бумаги было написано: "Не читайте, если не хотите получить ответ". Развернув лист, женщина была обескуражена.

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Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку/ коллаж: Главред, фото: скрин

Иногда бывает так, что семья имеет определенные тайны, о существовании которых часть членов семьи может и не догадываться. Подобная ситуация произошла с американкой по имени Тей. Женщина во время уборки в доме своего покойного папы нашла зловещую записку, которая ее очень напугала, пишет The Mirror.

Тей опубликовала в TikTok вирусное видео, в котором она подробно описывает момент, когда нашла странную записку, прятавшуюся в самом дальнем углу шкафа ее покойного папы. Женщина отметила, что это было странно для ее папы, поскольку он всегда был открытым и откровенным человеком, который не казался тем, кто прячет тайные заметки.

"Мой отец неожиданно умер, и когда мы убирали его дом, я нашла эту зловещую записку, засунутую в заднюю часть его комода. Мой папа был простым человеком, трудолюбивым и честным. Поэтому это совершенно не в его характере", - отметила женщина в видео.

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Тей показала записку на камеру. Сверху на свернутом листе бумаги было написано: "Не читайте, если не хотите получить ответ".

Женщина сначала испугалась, когда нашла эту записку и прочитала такую надпись на листе. Ее руки дрожали от нервов. Однако когда 27-летняя Тей развернула лист бумаги, то была обескуражена. Оказалось, что подозрительная записка содержала в себе лишь подробные инструкции о том, как выиграть в игру в ресторанах Cracker Barrel с 1960-х годов.

Cracker Barrel - это американская сеть заведений питания, и игру в колышки часто можно увидеть на их обеденных столах. Цель игры заключается в том, чтобы удалить колышки с доски в форме треугольника так, чтобы остался только один, и говорят, что это "отличный способ проверить IQ".

Записка, оставленная отцом Тей, включала воспроизведение треугольной доски с номерами для каждого колышка, а также пошаговую инструкцию о том, какие колышки нужно двигать, чтобы выиграть игру. Несколько раздраженная выходками своего папы, Тей подписала свое видео: "Последняя шутка надо мной, видимо".

Часть комментаторов написали под видео, что они также испугались бы, если бы увидели такую записку со зловещей формулировкой, которая была на свернутом листе. Другие написали, что были просто удивлены тем, что папа женщины действительно разгадал печально известную сложную головоломку.

Смотрите видео о том, как женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку:

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