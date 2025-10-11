Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний раз

Какое время для Украины "правильное" - зимнее или летнее?

Когда переводят часы на зимнее время 2025

Вы узнаете:

Кто придумал переводить время на зимнее и летнее

Какое время "правильное" для Украины

Почему Украина не отменила перевод часов

В конце октября Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов нужно будет передвинуть на один час назад в ночь на 26 октября 2025 года.

Главред разобрался, какое время для Украины "правильное" и почему важно учитывать особенности востока и запада страны.

В чем смысл перехода на зимнее время

Изобретение перевода часов на зимнее и летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету. В 1905 году он заметил, что большинство жителей Лондона спят в течение значительной части светового дня. Уиллет предложил переводить стрелки часов вперед в апреле и назад - в сентябре, чтобы люди смогли дольше наслаждаться дневным светом и сэкономить электроэнергию.

Уиллет посвятил много времени продвижению своей идеи, но умер до того, как она была реализована в его стране.

Первыми, кто реализовал на практике переход на летнее и зимнее время, стали Германия и её союзники в 1916 году во время Первой мировой войны, чтобы экономить уголь, пишет Википедия.

Данная практика до сих пор соблюдается в 70 странах мира, включая США и территорию Евросоюза. Но большинство государств от неё уже отказались.

Какое время для Украины правильное - зимнее или летнее

В течение многих лет Украина дважды в год переводит время - с зимнего на летнее и обратно.

В 2024 году Верховная Рада приняла закон об отказе от перехода на летнее время.

Документ Об исчислении времени в Украине устанавливал единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу по шкале Всемирного координированного времени Украины UTC+2 (зимнее время).

Однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал его, а сроки для ветирования уже истекли. Перевод часов по-прежнему регулируется Постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.

Согласно традиции, зимнее время считается "настоящим" для Украины, поэтому осенью стрелки часов переводят на один час назад.

Когда переводить часы в 2025 году

В 2025 году переход состоится в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра по киевскому времени. Сразу после 3:59 часы переведут на 3:00.

Пока неизвестно, будет ли это последний переход на зимнее время в Украине. Если закон об отмене сезонного перевода вступит в силу, в следующем году страна может остаться на летнем времени без возврата стрелок назад.

Перевод часов - польза или вред

Кандидат биологических наук Ольга Маслова объяснила, что, по сути, существуют три типа времени:

Биологическое время (то, что в организме). Именно благодаря ему в нашем организме все процессы происходят с определенной цикличностью.

(то, что в организме). Именно благодаря ему в нашем организме все процессы происходят с определенной цикличностью. Социальное время (то, что на часах). Именно его мы переводим с зимнего на летнее и наоборот.

(то, что на часах). Именно его мы переводим с зимнего на летнее и наоборот. Астрономическое (то, что за окном). Определяется восходом/закатом Солнца.

Чтобы все эти часы работали слаженно, их следует синхронизировать. А перевод часов с производит обратный эффект.

"Перевод вреден. Один час – конечно не восемь. Это не джетлаг в полноценном смысле. Но это то, что сдвигает очень много процессов. Когда мы говорим о весеннем переводе часов, то по сути забираем час сна. Около недели идет на адаптацию к новому времени. Но это не только о сне, но и ритмах желудочно-кишечного тракта, нейроморальных аспектах и т.д. Любые вмешательства, рассинхронизации – не ок для нас", - объяснила Ольга.

Для здорового сна очень важно, чтобы биологическое и астрономическое время было синхронизировано.

Стоит учитывать, что Украина - большая страна и охватывает более одного часового пояса. Условно говоря, в Харькове и Ужгороде восход и закат происходят с разницей почти в час.

Зимнее время примерно соответствует астрономическому времени. По словам Масловой, идеальный сценарий - перейти на зимнее время с учетом потребностей крайне западных и крайне восточных регионов Украины. То есть нужно позволить жителям Закарпатской и Харьковской областей адаптировать свою социальную активность к астрономическому времени. Например, начинать школьные занятия и рабочий день раньше/позже. Для этого следует ориентироваться в первую очередь на движение Солнца, а не на часы.

"Найти оптимальное идеальное социальное время для всей Украины не удастся. Мы не можем сделать GMT+2,5, чтобы помирить половинки. Для Киева и условного центра страны просто зимнее время – идеальная история, но для других регионов следует принимать индивидуальное региональное решение", – считает кандидат биологических наук.

Смотрите видео - Нужно ли Украине переходить на зимнее и летнее время:

