Начнутся сложные жизненные испытания: что нельзя делать 26 октября - приметы

Вы узнаете:
- Кому нужно помолиться 26 октября
- Почему нельзя убирать в доме в этот день
- Что будет, если взять в руки незнакомые предметы
26 октября церковь почитает память святого великомученика Дмитрия Мироточивого. Как сообщает Главред, он родился в богатой христианской семье в Солуне. Его отец Василий был городским правителем. После его смерти Дмитрий стал правителем Солуни и соблюдал все христианские принципы.
Во времена правления императора Максимиана начались жесткие гонения на христиан. Дмитрий защищал христиан, но вскоре его поймали и заставляли отречься от веры. Он остался предан Христу, за что его жестоко пытали.
В итоге Дмитрия казнили копьем. После того как его похоронили, из него начало вытекать миро. Так он и получил прозвище "Мироточец".
Что можно делать 26 октября
- В этот день можно свататься. Считается, что это благоприятный день для создания семьи.
- В этот день сны обладают особой силой и могут сбыться.
- В этот день незамужней девушке нужно погладить бродячего пса. Считается, что тогда она удачно выйдет замуж.
- В этот день нужно сходить в церковь. Нужно помолиться перед иконой Дмитрия и попросить у него защиты воинов на поле боя.
Что нельзя делать 26 октября
1. Нельзя 26 октября убирать в доме. Считается, что вы можете вымести все хорошее.
2. Нельзя 26 октября брать в руки незнакомые предметы. Предки верили, что они могут принести в вашу жизнь сложные испытания.
3. Нельзя 26 октября делать плохие дела. Иначе вам все вернется сторицей.
Приметы 26 октября
- Если в этот день выпал снег, то весна будет прохладной.
- Если в этот день на восходе Солнца красное небо, то будет сильный ветер.
- Если в этот день потеют окна, то будет холодно.
- Если в этот день тепло, то весна будет ранней.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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