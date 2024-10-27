Придет беда и несчастья: что нельзя делать 28 октября - приметы

Что можно узнать:
- О ком нельзя плохо говорить 28 октября
- Кому нужно помолиться в этот день
28 октября церковь почитает память святой Параскевы. Как сообщает Главред, она родилась в городе Иконий в семье богатых и благочестивых родителей. Девочка родилась в пятницу, по этому получила имя Параскева, который означает этот день недели.
С юных лет Параскева глубоко верила в Бога и решила посвятить свою жизнь Христу. Она отказалась от всех материальных благ и даже решила не выходить замуж. Параскева вела аскетичный образ жизни и все время молилась.
Однако во время гонений на христиан её поймали и жестоко поймали. Женщина не отреклась от веры, в результате чего её казнили.
Что можно делать 28 октября
- В этот день нужно помолиться об удачном замужестве и легких родах.
- В этот день нужно украсить икону Параскевы целебными травами и цветами. Считается, что это отгонит болезни и нечисть.
Что нельзя делать 28 октября
1. Нельзя 28 октября плохо говорить о покойных людях. Их душа не найдет покоя.
2. Нельзя 28 октября ссориться и сквернословить. Это может навлечь на вас беду и несчастья.
Приметы 28 октября
- Если в этот день густой туман, то будет оттепель.
- Если в этот день на деревьях иней, то будет мороз.
- Если в этот день выпал снег, то в следующем году будет богатый урожай хлеба.
- Если в этот день насекомые еще не скрылись, то зима будет теплой.
Что стоит учитывать читателю
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