Придет беда и несчастья: что нельзя делать 28 октября - приметы

Что можно делать 28 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 28 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

О ком нельзя плохо говорить 28 октября

Кому нужно помолиться в этот день

28 октября церковь почитает память святой Параскевы. Как сообщает Главред, она родилась в городе Иконий в семье богатых и благочестивых родителей. Девочка родилась в пятницу, по этому получила имя Параскева, который означает этот день недели.

С юных лет Параскева глубоко верила в Бога и решила посвятить свою жизнь Христу. Она отказалась от всех материальных благ и даже решила не выходить замуж. Параскева вела аскетичный образ жизни и все время молилась.

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Однако во время гонений на христиан её поймали и жестоко поймали. Женщина не отреклась от веры, в результате чего её казнили.

Что можно делать 28 октября

В этот день нужно помолиться об удачном замужестве и легких родах.

В этот день нужно украсить икону Параскевы целебными травами и цветами. Считается, что это отгонит болезни и нечисть.

Что нельзя делать 28 октября

1. Нельзя 28 октября плохо говорить о покойных людях. Их душа не найдет покоя.

2. Нельзя 28 октября ссориться и сквернословить. Это может навлечь на вас беду и несчастья.

Приметы 28 октября

Если в этот день густой туман, то будет оттепель.

Если в этот день на деревьях иней, то будет мороз.

Если в этот день выпал снег, то в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Если в этот день насекомые еще не скрылись, то зима будет теплой.

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