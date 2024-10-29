В жизнь ворвется "черная полоса": приметы, которые нельзя нарушать 30 октября

Что можно делать 30 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от ссор.

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Что нельзя делать 30 октября / фото: pomisna.info

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Что навлечет беды и несчастья в этот день

Какие предметы нельзя брать в руки 30 октября

30 октября церковь почитает память святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Как сообщает Главред, Зиновий был врачом. Он активно помогал всем больным и нуждающимся бесплатно, был добрым и милосердным.

Сестра Зиновия также отличалась благочестивой жизнью. В те времена начались гонения на христиан.

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Зиновий и Зиновия подверглись жестким преследованиям, в результате чего их арестовали и начали пытать. Брат и сестра остались преданы своей вере. Их казнили на горе Эфесе.

Что можно делать 30 октября

В этот день предки ходили на охоту, где пытались поймать зайца.

В этот день незамужние девушки ели блюда с заячьим мясом. Считалось, что это поможет найти жениха в ближайшее время.

Что нельзя делать 30 октября

1. Нельзя 30 октября оскорблять синиц. Считается, что тогда в жизнь человека ворвутся беды и несчастья.

2. Нельзя 30 октября брать что-то взаймы. Иначе это приведет к ссоре с человеком, у которого взяли деньги или вещь.

3. Нельзя 30 октября венчаться. Предки верили, что такой брак не будет долгим.

Приметы 30 октября

Если в этот день щебечут синицы, то ночью будет мороз.

Если в этот день домашние птицы прячут голову под крыло, то будет холодно.

Если в этот день кошки крепко спят, то будет тепло.

Если в этот день на небе мало звезд, то скоро начнутся метели.

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