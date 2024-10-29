В жизнь ворвется "черная полоса": приметы, которые нельзя нарушать 30 октября

Читайте в материале:
- Что навлечет беды и несчастья в этот день
- Какие предметы нельзя брать в руки 30 октября
30 октября церковь почитает память святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Как сообщает Главред, Зиновий был врачом. Он активно помогал всем больным и нуждающимся бесплатно, был добрым и милосердным.
Сестра Зиновия также отличалась благочестивой жизнью. В те времена начались гонения на христиан.
Зиновий и Зиновия подверглись жестким преследованиям, в результате чего их арестовали и начали пытать. Брат и сестра остались преданы своей вере. Их казнили на горе Эфесе.
Что можно делать 30 октября
- В этот день предки ходили на охоту, где пытались поймать зайца.
- В этот день незамужние девушки ели блюда с заячьим мясом. Считалось, что это поможет найти жениха в ближайшее время.
Что нельзя делать 30 октября
1. Нельзя 30 октября оскорблять синиц. Считается, что тогда в жизнь человека ворвутся беды и несчастья.
2. Нельзя 30 октября брать что-то взаймы. Иначе это приведет к ссоре с человеком, у которого взяли деньги или вещь.
3. Нельзя 30 октября венчаться. Предки верили, что такой брак не будет долгим.
Приметы 30 октября
- Если в этот день щебечут синицы, то ночью будет мороз.
- Если в этот день домашние птицы прячут голову под крыло, то будет холодно.
- Если в этот день кошки крепко спят, то будет тепло.
- Если в этот день на небе мало звезд, то скоро начнутся метели.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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