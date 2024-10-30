Начнется настоящая "белая полоса": что нужно весь день носить в кармане 31 октября

Что нельзя делать 31 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от серьезных неприятностей.

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Что нельзя делать 31 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если воробьи громко чирикают 31 октября

Зачем нужно положить в карман зеленую нить

Почему в этот день нельзя просить о помощи

31 октября церковь почитает память святого Стахия. Как сообщает Главред, он был одним из 70 апостолов. Он проповедовал в разных регионах, включая Фракию и Вифинию.

В этот день также почитается память еще одного апостола - Амплия. Он проповедовал в Риме и создал там первые христианские общины.

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Среди других апостолов также были Варнава, Тимофей и Тит.

Что можно делать 31 октября

В этот день нужно ухаживать за домашней птицей. Стоит утеплить курятник, чтобы куры чувствовали себя хорошо в зимний период.

В этот день нужно взять зеленую нить и носить в кармане весь день. Предки верили, что это привлечет позитив и счастье.

Что нельзя делать 31 октября

1. Нельзя 31 октября ссориться. Иначе это окончится неприятностями.

2. Нельзя 31 октября давать деньги в долг. Считается, что тогда их не вернут.

3. Нельзя 31 октября просить друзей помочь с работой. Предки верили, что это приведет к беде.

Приметы 31 октября

Если в этот день пасмурно, то завтра будет теплая погода.

Если в этот день воробьи громко чирикают, то будет солнечно.

Если в этот день птицы насупились, то будет затяжная непогода.

Если в этот день поют снегири, то зима будет ранней.

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