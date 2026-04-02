Сын продает унаследованный от отца редкий Dodge Coronet: интерес к лоту очень высок

Машину когда-то приобрёл отец нынешнего владельца в дилерском центре и на протяжении десятилетий бережно хранил в гараже.

Сын продает унаследованный от отца редкий Dodge Coronet

Автомобиль сохранился в полностью оригинальном виде

Оригинальный двигатель запускается без проблем

Интерес к лоту оказался высоким

Классический автомобиль марки Dodge Coronet R/T 1968 года, почти 60 лет остававшийся в одной семье, впервые выставлен на аукцион без резервной цены. Машина сохранила оригинальную комплектацию и детали, а её история вызывает особый интерес у коллекционеров. Почему владелец решил расстаться с автомобилем, рассказывает Главред со ссылкой на Аutoevolution.

История этого экземпляра - больше, чем просто рассказ о редком автомобиле. Это часть семейной хроники. Машину когда-то приобрёл отец нынешнего владельца в дилерском центре и на протяжении десятилетий бережно хранил в гараже. Спустя 58 лет автомобиль впервые покидает семью. Причина - простая и трогательная: сын признаётся, что больше не может содержать машину, наполненную воспоминаниями, и надеется передать её в руки нового ценителя ретрокаров.

Модель Coronet 1968 года считается знаковым представителем американской автомобильной культуры. В линейке Dodge того периода были версии на любой вкус - от базовой Coronet Deluxe с шестицилиндровым мотором до топовой R/T. Последняя оснащалась мощными V8: либо 440-кубовым двигателем, либо легендарным 426 Hemi, который считался мечтой энтузиастов, но встречался редко из-за высокой стоимости. В данном случае речь идёт о версии с 440-кубовым V8 и механической коробкой передач - классическом выборе для тех, кто ценит мощность и драйв.

Автомобиль сохранился в полностью оригинальном виде: он не реставрировался, не модернизировался и не перекрашивался. По словам владельца, все детали остаются заводскими, а салон, несмотря на возраст, выглядит достойно. Конечно, время внесло свои коррективы - потребуется ремонт сидений и приборной панели, однако для коллекционеров это скорее преимущество, чем недостаток: подлинность ценится выше идеального внешнего вида.

С технической точки зрения машина также внушает уважение. Оригинальный двигатель запускается без проблем, коробка передач работает исправно, а сам автомобиль всё время хранился в отапливаемом гараже. Примечательно, что мотор ни разу не подвергался капитальному ремонту - редкость для автомобилей такого возраста. Тем не менее перед покупкой рекомендуется провести полноценную диагностику, включая осмотр на подъёмнике, хотя продавец уже предоставил подробную фотодокументацию.

Интерес к лоту оказался высоким: всего за несколько часов после старта торгов на eBay было сделано около 40 ставок, а цена достигла 19 100 долларов. Почти сотня пользователей добавили автомобиль в список наблюдения, что подтверждает ажиотаж вокруг предложения. Важная деталь - отсутствие резервной цены, поэтому победитель торгов получит автомобиль без дополнительных условий. Машина находится в Чикаго и, по словам продавца, полностью готова отправиться к новому владельцу своим ходом.

Этот случай ещё раз подчёркивает, насколько важна история конкретного автомобиля для его рыночной ценности. Всё чаще на рынке классики появляются подобные предложения, где ценится не только техника, но и связанная с ней семейная память - и за это коллекционеры готовы платить.

