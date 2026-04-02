Фаворит Холостячки Огневич и его муж впервые станут родителями - детали

Кратко:
- Андрей Хветкевич и Фелипе женаты почти три года
- В следующем году пара станет родителями
Фридайвер Андрей Хветкевич принял участие во втором сезоне "Холостячки" в котором главной героиней была украинская певица Злата Огневич. Однако после проекта мужчина, который был одним из фаворитов звезды, принял решение совершить каминг-аут и признался в своей бисексуальности.
Весной 2023 года Андрей сыграл свадьбу со своим возлюбленным Фелипе. Стоит отметить, что Злата была среди приглашенных гостей и искренне поддерживает пару.
Хветкевич мечтал о полноценной семье и скоро его желание воплотится в жизнь. Вместе с мужем в социальных сетях он объявил, что в январе 2027 года у них появится ребенок. Они показали милое фото, на котором позируют вместе с УЗИ-снимком.
Впрочем, позже Андрей Хветкевич в сторис опубликовал опровержение: новость о ребенке оказалась первоапрельской шуткой. Но некоторые поклонники, которые искренне поздравили их в комментариях с будущим пополнением, все же будут ждать в январе 2027 года радостных новостей от пары.
Что такое Холостячка?
Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.
