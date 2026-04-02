Поиск "уклонистов" усилится, но без патрулей ТЦК: что изменится в мобилизации

Виталий Кирсанов
2 апреля 2026, 20:16обновлено 2 апреля, 21:20
Министерство обороны Украины уже представило парламентариям общую концепцию будущих изменений.
Минобороны анонсировало изменения в мобилизации
Кратко:

  • Одно из направлений изменений касается пересмотра системы бронирования
  • Рассматривается усиление контроля над гражданами, уклоняющимися от воинского учета
  • Минобороны анонсировало изменения в мобилизации после трагедии во Львове

В Украине готовят изменения в систему мобилизации: среди возможных нововведений обсуждаются новые подходы к поиску "уклонистов", ограничения для нарушителей воинского учета, а также пересмотр роли ТЦК. Об этом рассказали народные депутаты изданию "Telegraf".

Министерство обороны уже представило парламентариям общую концепцию будущих изменений. По словам депутатов, работа над реформой ведётся системно: создано более десяти рабочих групп, каждая из которых отвечает за отдельное направление и имеет собственные сроки реализации.

После назначения на должность министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине насчитывается около двух миллионов человек, находящихся в розыске за нарушение правил воинского учета. Президент Владимир Зеленский поручил подготовить масштабные изменения в системе мобилизации.

В марте Минобороны представило наработки главе государства, однако тот назвал их недостаточно проработанными. В ведомстве пообещали доработать предложения.

Бронирование военнообязанных

Одно из направлений изменений касается пересмотра системы бронирования. Специальная рабочая группа анализирует количество забронированных сотрудников и обоснованность таких решений.

При этом народный депутат Соломия Бобровская отмечает, что сейчас бронирование распространяется не только на критически важные предприятия, но и на другие сферы, включая торговлю. По её словам, это напоминает так называемое "экономическое бронирование", которое ранее не получило поддержки парламента.

Поиск "уклонистов"

В Минобороны также рассматривают усиление контроля над гражданами, уклоняющимися от воинского учета. После объединения государственных реестров планируется более детальный анализ данных таких лиц.

Обсуждаются и возможные ограничения - в частности, доступ к финансовым или административным услугам. Однако единой позиции по этому вопросу пока нет.

Депутат Ирина Фриз напомнила, что подобные инициативы уже обсуждались ранее.

"Эта история не нова. При разработке изменений в законодательство о мобилизации в 2024 году подобные предложения уже были, например блокировка банковских счетов и применение к тем, кто нарушает воинский учет, тождественных норм, как к неплательщикам алиментов. Но на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению эти нормы были убраны. Будут ли эти инициативы снова вноситься Минобороны? Могут вноситься, а могут и нет. Все зависит от того, с чего именно начнет Минобороны. Если будет акцент на принуждении, вместо формирования мотивационных пакетов, то такие нормы будут достаточно проблематичными для прохождения в сессионном зале", - заявила член комитета по нацбезопасности и обороне, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Изменение роли ТЦК

Ещё одно возможное нововведение - трансформация функций территориальных центров комплектования (ТЦК). В Минобороны хотят минимизировать влияние человеческого фактора и снизить коррупционные риски.

Рассматривается вариант, при котором ТЦК будут выполнять преимущественно технические функции, такие как ведение реестров. В этом случае необходимость в патрулях может исчезнуть.

В частности, нардеп Ирина Фриз считает, что военные должны сосредоточиться на подготовке мобилизованных.

"Все было взвалили на военных, что является неправильным. Если бы ТЦК были выведены из подчинения Сухопутных войск и Минобороны и стали бы подчинены органам местного самоуправления (в виде отдельных отделов), тогда функция военных заключалась бы в том, чтобы в учебных центрах сосредоточиться на подготовке людей, попавших в центры по мобилизации. И представители различных родов сил имели бы доступ к рекрутам, которых они набирали бы в свои подразделения", - добавляет нардеп Ирина Фриз.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства
Когда ждать изменений

На данный момент правительство ещё не внесло соответствующие законопроекты в Верховную Раду Украины. В Минобороны ожидают, что документы могут появиться до лета.

Однако их принятие может столкнуться с трудностями. Часть депутатов считает, что действующее законодательство уже содержит все необходимые нормы, и проблема заключается в их выполнении. Кроме того, в парламенте нет единства по этому вопросу, а оппозиция выдвигает собственные условия - включая вопросы сроков службы, ротации и повышения выплат военным.

Также, по словам некоторых парламентариев, отдельные предложенные изменения могут противоречить Конституции, что усложнит их законодательное оформление.

В итоге, несмотря на активную подготовку реформы, её окончательный вид и сроки реализации пока остаются неопределёнными.

Почему украинской армии не хватает людей

Тем временем издание Deutsche Welle анализирует, почему украинской армии не хватает людей.

Отмечается, что с 2024 года практически все подразделения Вооружённых сил Украины начали системно заявлять о нехватке личного состава. По словам военных, ключевая причина - изменение характера пополнения армии.

Как отмечает офицер 68-й егерской бригады Роман Городецкий, в 2022-2023 годах дефицита не ощущалось благодаря большому количеству добровольцев. В этот период система фактически работала сама по себе, и государство не инвестировало достаточно ресурсов в долгосрочную мобилизационную политику. Когда поток добровольцев сократился, проблема стала очевидной,но время уже было упущено.

Аналитик фонда "Вернись живым" Ярослава Братусь подчеркивает, что война продолжается уже более четырёх лет в активной фазе. За это время человеческий ресурс постепенно истощается: из-за потерь, ранений и увольнений. Одновременно армия растёт и нуждается во всё большем количестве людей, включая узкопрофильных специалистов.

Дополнительный фактор - общий кадровый дефицит в стране. Часть людей выехала за границу, часть уходит в "тень", чтобы избежать мобилизации. На этом фоне меняется и восприятие армии: если раньше служба рассматривалась как долг, то сейчас многие воспринимают её как работу. И, по сравнению с гражданским сектором, армия часто оказывается менее конкурентоспособной.

Среди других причин военные называют отсутствие чётких сроков службы, проблемы с качеством командования и неравномерное распределение личного состава между подразделениями. Всё это формирует среду, в которой служба выглядит менее привлекательным выбором для граждан.

Какие меры предпринимаются

За время полномасштабной войны государство запустило ряд инициатив для привлечения людей в армию: контракты для молодёжи 18-24 лет, рекрутинг иностранцев, привлечение осуждённых, а также возвращение военнослужащих из самовольного оставления части.

Однако оценки эффективности этих мер разнятся. По словам командира Андрея Зименко, молодёжные контракты дают ограниченный результат, поскольку не покрывают потребности армии. К рекрутингу иностранцев он также относится скептически, указывая на языковой барьер и слабую мотивацию.

В то же время многие военные положительно оценивают привлечение осуждённых - такие бойцы часто демонстрируют высокую мотивацию. Поддержку вызывает и возвращение военнослужащих, самовольно покинувших части, однако в последнее время эта практика была существенно ограничена, что сократило один из источников пополнения.

Из-за нехватки кадров некоторые подразделения вынуждены самостоятельно искать специалистов. Например, офицеры переманивают нужных людей из других бригад. По словам командира с позывным "Шостка", в его подразделении большинство бойцов пришли именно по переводу, а не через стандартную мобилизацию.

Роль рекрутинга и его ограничения

За годы войны система рекрутинга в армии значительно расширилась - от инициатив отдельных бригад до централизованных структур. По словам представителя сил территориальной обороны Денис Семирог-Орлык, рекрутинг уже помогает закрывать потребности в специалистах.

Тем не менее армия сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны гражданского рынка. Например, IT-специалисты в частном секторе могут зарабатывать в разы больше, чем в армии, что усложняет их привлечение.

Кроме того, остаётся вопрос мотивации. Очередей в ТЦК и рекрутинговые центры нет во многом потому, что для этого не созданы соответствующие условия. По мнению военных, это во многом зависит от политических решений.

Отдельное внимание уделяется коммуникации с семьями военнообязанных. В этом направлении заметную роль сыграли информационные кампании, в том числе инициированные подразделением Азов, которые помогли изменить подход к рекрутингу.

Эксперты сходятся во мнении, что текущие меры носят преимущественно точечный характер и решают тактические задачи. При этом отсутствует целостная долгосрочная стратегия привлечения и удержания людей в армии.

Именно это, на фоне затяжной войны и истощения ресурсов, остаётся ключевой причиной кадрового дефицита в ВСУ.

Минобороны анонсировало изменения в мобилизации после трагедии во Львове

В четверг, 2 апреля, во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий ударом в шею было нанесено смертельное ранение военнослужащему ТЦК и СП. На фоне этой трагедии Минобороны анонсировало изменения в мобилизации.

В Украине уже в ближайшее время планируют внедрить изменения в системе мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве, комментируя убийство военнослужащего ТЦК во Львове, подчеркнуло, что Украина сейчас держится на военных, в том числе и тех, которые не выполняют боевые задачи.

Также в Минобороны добавили, что тот, кто убивает военного - на фронте или в тылу - действует против интересов Украины и таких людей ждет необратимое наказание.

"Система мобилизации нуждается в изменениях, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство", - подчеркнули в министерстве.

Какие изменения в мобилизации могут ввести – мнение адвоката

Адвокат и управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко рассказала о возможных нововведениях в контроле за соблюдением правил воинского учета и мобилизации.

По ее словам, одно из перспективных направлений — цифровизация и автоматизация проверок.

"Аналогично системе автофиксации превышения скорости, благодаря интеграции реестров и видеонаблюдения можно автоматически проверять владельцев автомобилей на наличие нарушений правил воинского учета и передавать информацию полиции для дальнейшей проверки", — пояснила Марченко.

Кроме того, обсуждается изменение подхода от мобилизации к контрактной службе, в частности пересмотр условий контрактов для военных, чтобы сделать службу более привлекательной в финансовом и социальном плане.

Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

Кроме того, в Украине продолжается военное положение, а вместе с ним — и всеобщая мобилизация. В то же время государство продолжает совершенствовать систему учета военнообязанных, переходя к более цифровой модели контроля. С 1 апреля 2026 года вступают в силу очередные изменения, которые повлияют как на граждан, так и на бизнес. Об этом говорится в материале ТСН.

Напомним, что на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко объяснила, что военные и ТЦК не могут требовать этого, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

