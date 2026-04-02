Дочь Оксаны Марченко и Медведчука владеет царскими имениями в РФ: найдено фото

Алена Кюпели
2 апреля 2026, 10:48
Семья Медведчука живет в террористической РФ и владеет элитной недвижимостью.
Дочь Медведчука и Марченко владеет супер элитой недвижимость в РФ

Кратко:

  • Как выглядит имение Медведчука
  • Что известно о его дочери

Журналисты проекта "Слідство.Info" сообщили о том, что располагают информацией об элитной недвижимости в террористической России предателя Украины и беглеца - Виктора Медведчука и его семьи.

Гигантское имение, по данным медиа, находится в престижном поселке "Жуковка-21" на Рублевке, которым через сеть компаний руководит 21-летняя дочь политика Дарья Марченко.

Дарья Марченко не очень успешная студентка
Дарья Марченко не очень успешная студентка

Журналисты-расследователи "Следствия.Инфо" и KibOrg выяснили, что имение записано на российскую фирму "Алмирида Инвестментс". С февраля 2026 года ее владельцем является АО "Ренессанс", принадлежащее супруге Медведчука Оксане Марченко. Генеральным директором компании-владелицы дворца назначена Дарья Марченко, которую называют крестницей террориста Путина.

  Имение семьи Виктора Медведчука в Подмосковье
    Имение семьи Виктора Медведчука в Подмосковье Яндекс.Недвижимость
Дом расположен в 9 километрах от столицы РФ, в "Жуковке-21 век" (это элитное поселение — часть Рублевки, расположенное вдоль Рублево-Успенского шоссе в Московской области).

Сейчас данный дом сдается в аренду за баснословные 120 000 долларов в месяц.

На первом этаже есть 2 гардеробных, каминный зал, столовая и кухня, гостевая спальня, кинозал, СПА-зона, бассейн, комната отдыха, сауна, хамам, душ, купель, тренажерный зал, комната для персонала и прачечная. На второй — три спальни с санузлами, кабинет, библиотека, гостиная, сауна, душ, комната, бар, две гардеробные, два санузла, две спальни, гостиная с камином, пять гардеробных и две ванные комнаты. Отмечается, что в доме есть лифт, скрытая система видеонаблюдения. На территории гараж на пять автомобилей и паркинг еще для пяти авто.

Даша Марченко хотела учиться в Европе
Даша Марченко хотела учиться в Европе

Кроме того, на огромной территории особняка выполнен ландшафтный дизайн "в английском стиле".

Ресурс "Яндекс.Недвижимость" в марте 2025 года отмечал, что это поместье является самым дорогим из предлагаемых к аренде в Московской области.

Что известно о дочери Медведчука и Марченко

Дарья Марченко родилась 20 мая 2004 года. В октябре 2025 года она получила российский паспорт в Главном управлении Министерства внутренних дел в Москве. В документе указана фамилия не отца, а матери: Марченко.

Она получала образование в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" в Москве. Девушка якобы хотела учится в Женеве, однако в последний момент ей аннулировали визу и она не смогла выехать на учебу.

О персоне: Оксана Марченко

Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.


19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

