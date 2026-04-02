"Моя душа несчастлива": Alyona Alyona хочет уйти со сцены

Анна Подгорная
2 апреля 2026, 19:31
Артистка призналась, какие у нее сейчас отношения с музыкальным творчеством.
Alyona Alyona
Alyona Alyona песни - артистка сделала признание о творчестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кратко:

  • Alyona Alyona обдумывает приостановку музыкальной карьеры
  • Звезда объяснила, что толкает ее к этому решению

Больше десяти лет Alyona Alyona (Алена Савраненко) является одной из самых ярких представительниц украинской рэп-культуры. Однако сцена постепенно выпадает из приоритетов артистки.

Об этом Алена рассказала в подкасте "Брудні Будні". По ее признанию, сейчас она столкнулась с творческим выгоранием и слабее чувствует ту энергетику, которая "заряжала" ее на ритмичные тексты с глубоким смыслом. С другой стороны Савраненко готова испытать себя в новом амплуа.

"Хочется изменить вектор деятельности. Я бы пошла на YouTube со своим женским подкастом о самовосприятии. Хотя звала бы и мужчин в гости, обсудить какие-то клише. Я бы пошла ведущей на телевидение. У меня прошел второй депрессивный эпизод и я понимаю, что моя душа несчастлива заниматься тем, чем я занимаюсь. Произошло выгорание. В творчестве я не знаю куда двигаться, что делать. Меня туда не тянет. Нет этой вибрации темной, присущей рэпу. Возможно, я считаю, что немного не ко времени. Во время полномасштабной войны лучше читать рэп о политике, делать музыку протеста. А я не такая. Мне нечего сказать, это не мое наболевшее, где я компетентна", - говорит Alyona Alyona.

Alyona Alyona
Alyona Alyona песни - артистка сделала признание о творчестве / Скриншот YouTube

О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

