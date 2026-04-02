"Моя душа несчастлива": Alyona Alyona хочет уйти со сцены

Артистка призналась, какие у нее сейчас отношения с музыкальным творчеством.

https://glavred.info/starnews/moya-dusha-neschastliva-alyona-alyona-hochet-uyti-so-sceny-10753841.html Ссылка скопирована

Alyona Alyona песни - артистка сделала признание о творчестве

Кратко:

Alyona Alyona обдумывает приостановку музыкальной карьеры

Звезда объяснила, что толкает ее к этому решению

Больше десяти лет Alyona Alyona (Алена Савраненко) является одной из самых ярких представительниц украинской рэп-культуры. Однако сцена постепенно выпадает из приоритетов артистки.

Об этом Алена рассказала в подкасте "Брудні Будні". По ее признанию, сейчас она столкнулась с творческим выгоранием и слабее чувствует ту энергетику, которая "заряжала" ее на ритмичные тексты с глубоким смыслом. С другой стороны Савраненко готова испытать себя в новом амплуа.

видео дня

"Хочется изменить вектор деятельности. Я бы пошла на YouTube со своим женским подкастом о самовосприятии. Хотя звала бы и мужчин в гости, обсудить какие-то клише. Я бы пошла ведущей на телевидение. У меня прошел второй депрессивный эпизод и я понимаю, что моя душа несчастлива заниматься тем, чем я занимаюсь. Произошло выгорание. В творчестве я не знаю куда двигаться, что делать. Меня туда не тянет. Нет этой вибрации темной, присущей рэпу. Возможно, я считаю, что немного не ко времени. Во время полномасштабной войны лучше читать рэп о политике, делать музыку протеста. А я не такая. Мне нечего сказать, это не мое наболевшее, где я компетентна", - говорит Alyona Alyona.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред