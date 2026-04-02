"Моя душа несчастлива": Alyona Alyona хочет уйти со сцены

Кратко:
- Alyona Alyona обдумывает приостановку музыкальной карьеры
- Звезда объяснила, что толкает ее к этому решению
Больше десяти лет Alyona Alyona (Алена Савраненко) является одной из самых ярких представительниц украинской рэп-культуры. Однако сцена постепенно выпадает из приоритетов артистки.
Об этом Алена рассказала в подкасте "Брудні Будні". По ее признанию, сейчас она столкнулась с творческим выгоранием и слабее чувствует ту энергетику, которая "заряжала" ее на ритмичные тексты с глубоким смыслом. С другой стороны Савраненко готова испытать себя в новом амплуа.
"Хочется изменить вектор деятельности. Я бы пошла на YouTube со своим женским подкастом о самовосприятии. Хотя звала бы и мужчин в гости, обсудить какие-то клише. Я бы пошла ведущей на телевидение. У меня прошел второй депрессивный эпизод и я понимаю, что моя душа несчастлива заниматься тем, чем я занимаюсь. Произошло выгорание. В творчестве я не знаю куда двигаться, что делать. Меня туда не тянет. Нет этой вибрации темной, присущей рэпу. Возможно, я считаю, что немного не ко времени. Во время полномасштабной войны лучше читать рэп о политике, делать музыку протеста. А я не такая. Мне нечего сказать, это не мое наболевшее, где я компетентна", - говорит Alyona Alyona.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что музыкальный продюсер Елена Мозговая решилась на новое перевоплощение, которое кардинально изменило ее внешность и показало ее с новой стороны.
Также третья жена Сергея Тигипко, украинская модель Алла Зиневич, показала кадры со свадьбы и роскошное платье нежно-кремового оттенка, в котором она блистала, как весенний цветок.
Читайте также:
- Анна Кошмал показала фото с помолвки: "Наконец-то была спасена"
- Дантес рассказал, на что потратил выигрыш после "Фабрики зірок"
- Фаворит Холостячки Огневич и его муж впервые станут родителями - детали
О персоне: Alyona Alyona
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
