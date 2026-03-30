Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Артистка поделилась своими трудностями.

Alyona Alyona живет без важного органа

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем опыте похудения и жизни без важного органа в Instagram.

Артистка призналась, что пыталась похудеть с помощью препаратов для похудения, но не увидела радикального результата. Исполнительница считает, что фармацевтическое вмешательство не даст нужного эффекта без изменения образа жизни.

"У меня был такой опыт. Но уколы — это не панацея, если ты живешь тем же ритмом жизни, которым и жил, и в нем ты набираешь, то уколы не помогут похудеть и удержать результат. Уколы — это вспомогательное. То единственное, что работает, — это дефицит калорий и регулярные физические нагрузки", — высказалась Alyona Alyona.

Рэперша также поделилась информацией о том, что пережила операцию по удалению важного органа. Alyona Alyona много лет живет без желчного пузыря.

"Я никогда не была худой. Если я захочу похудеть, то это абсолютно мой выбор — стану ли я вехой или раздует меня, как воздушный шар", — подытожила артистка.

Исполнительница также отметила, что не обращает внимания на хейт, который касается ее внешнего вида или веса. Она подчеркнула, что распространять ненависть могут только глубоко несчастные люди.

"Всю жизнь несется хейт. Во-первых, никто нормальный, счастливый, полноценный и успешный никогда в жизни не будет хейтить. Хейтят несчастные люди", — высказалась рэперша.

О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

