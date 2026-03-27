"Набираю этот вес гадский": Alyona Alyona сообщила о возвращении диагноза

Известная украинская рэперка Alyona Alyona сообщила поклонникам в Instagram о возвращении своего тяжелого диагноза. Исполнительнице ранее диагностировали депрессию.
Alyona Alyona не стала скрывать своих проблем от фанатов и честно рассказала о побочных эффектахлечения. Знаменитость снова начала принимать антидепрессанты, которые значительно усложняют ее борьбу с лишними килограммами.
"Я начала пить второй курс антидепрессантов, потому что через полтора года ко мне вернулась моя "любимая" депрессия. Почему-то от антидепрессантов кто-то худеет, но я так вкусно набираю этот вес гадский. Я так его сбрасывала", — пожаловалась Alyona Alyona.
Как призналась звезда, неприятные спутники набора веса снова вернулись в ее жизнь. Рэперка честно рассказала об изменениях, которые произошли с ее телом за последнее время.
"Вижу, что у меня уже нет скул, отеки пошли, килограммы… Я как гармошка — то растягиваюсь, то стягиваюсь. Такова жизнь. Я не жалуюсь, просто делюсь. Хочется уж как-то взыскать и не растягиваться", — поделилась Alyona Alyona.
Несмотря на неприятные побочные эффекты, звезда продолжает лечение, ведь ставит во главу угла свое ментальное здоровье.
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
