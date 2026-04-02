После тяжелой болезни: Катя Бужинская сделала заявление

Катерина Бужинская порадовала поклонников хорошими новостям.

Екатерина Бужинская долго восстанавливалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская сообщила радостную новость и поделилась, что наконец-то возвращается на сцену после лечения тяжелой болезни.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам артистки, она 5 месяцев лечилась.

Екатерина Бужинская перенесла тяжелую болезнь/ фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"После 5 месяцев лечения, слез и страданий — я в строю! Спасибо Господу Богу, моей семье, верным и надежным друзьям! У меня новый, крутой коллектив — я счастлива", — поделилась артистка.

Ранее стало известно, что Бужинская получила осложнения из-за контактной линзы. Бужинской понадобилась операция, которая прошла еще в первой половине декабря прошлого года.

Екатерина Бужинская лечила глаз / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Все это время она восстанавливалась и проходила реабилитацию, и вот наконец-то возвращается к творческой деятельности.

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

