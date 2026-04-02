После тяжелой болезни: Катя Бужинская сделала заявление

Кратко:
- Бужинская рассказала о состоянии
- Что с ней случилось раньше
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская сообщила радостную новость и поделилась, что наконец-то возвращается на сцену после лечения тяжелой болезни.
Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам артистки, она 5 месяцев лечилась.
"После 5 месяцев лечения, слез и страданий — я в строю! Спасибо Господу Богу, моей семье, верным и надежным друзьям! У меня новый, крутой коллектив — я счастлива", — поделилась артистка.
Ранее стало известно, что Бужинская получила осложнения из-за контактной линзы. Бужинской понадобилась операция, которая прошла еще в первой половине декабря прошлого года.
Все это время она восстанавливалась и проходила реабилитацию, и вот наконец-то возвращается к творческой деятельности.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
О персоне: Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред