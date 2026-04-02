Популярный российский комик и телеведущий Ефим Шифрин попал в больницу с подозрением на онкологический недуг.
Как пишут российские пропагандисты, в начале текущего года Шифрин обратился к врачам. Он жаловался на уплотнение в плече.
Сейчас известно, что специалисты уже вырезали Шифрину опухоль, отправив новообразование на исследование. Позднее станет известно, доброкачественное оно или же артист столкнулся с раком.
Российский комик провел под наблюдением медиков в стационаре несколько дней, после чего его выписали, отправив домой. Врачи посоветовали звезде обратиться к онкологу и наблюдаться у него. Сам артист никак не прокомментировал новость о своей операции.
Ефим Шифрин о войне
Актер Ефим Шифрин прямых громких политических заявлений о поддержке или осуждении действий террористической России и нападения на Украину не делал.
О персоне: Ефим Шифрин
Ефим Шифрин - советский и российский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, юморист, певец, артист эстрады, режиссёр, телеведущий, писатель, блогер.
