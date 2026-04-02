Инсценировка смерти и операции в РФ: командир РДК Капустин дал интервью Дудю

Мария Николишин
2 апреля 2026, 15:37
Капустин признался, что в рядах РДК воюют бывшие "вагнеровцы".
Интервью White Rex Капустина Дудю / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из интервью Капустина:

  • Инсценировка смерти была необходима для того, чтобы спастись от покушения
  • Это позволило нарушить работу спецслужб России
  • До полномасштабного вторжения у него не было боевого опыта

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин, также известный как White Rex, дал интервью российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю. Он рассказал об инсценировке своей смерти, боевом опыте и операциях на территории России.

Инсценировка гибели лидера РДК

Капустин рассказал, что суть операции заключалась не в том, чтобы инсценировать гибель, а в том, чтобы спасти его от готовящегося покушения.

"Суть этой операции была не в деньгах. То, что получилось раскрутить РФ на самый дорогой короткометражный фильм в истории ФСБ, на 500 тысяч долларов за несколько секунд — это побочно. Основная задача заключалась, безусловно, в другом", — отметил он.

По его словам, главной целью было нарушение работы спецслужб и внесение хаоса в их деятельность, а также демонстрация реальной неэффективности их работы.

Еще одна цель, как пояснил Капустин, — в разоблачении предателя в своих рядах, который пошел на сотрудничество с российскими силовиками.

Лидер РДК подчеркнул, что 500 тыс. долларов, которые россияне передали за "ликвидацию", переводились через криптовалюту. Он предположил, что если бы не предновогодний период и стремление силовиков порадовать свое руководство вместо проверки информации, ему пришлось бы исчезнуть из поля зрения на более длительный срок.

Боевой опыт

Капустин подчеркнул, что не имел боевого опыта до полномасштабного вторжения российской армии в 2022 году. Поэтому он учился у тех, кто ранее уже участвовал в ожесточенных боях.

Кто воюет в рядах РДК

Кроме того, он рассказал о том, что в рядах РДК воюют бывшие вагнеровцы.

По его словам, процесс вербовки начался еще в 2023 году в экспериментальном порядке. При этом подразделение живет на зарплаты от Минобороны Украины, которые частично "перераспределяются" для нужд корпуса.

Операции на территории России

Говоря об операциях на территории России, Капустин подчеркнул, что это не только медийная составляющая и поднятие боевого духа украинской армии, но и военная.

"Мы, безусловно, отвлекаем на себя очень серьезные силы. Следовательно, где-то на другом участке фронта наши боевые товарищи могут передохнуть. Давление на их позиции уменьшается, потому что резервов у ВС РФ нет", — пояснил он.

Интервью Капустина Дудю – видео:

Напомним, как сообщал Главред, 27 декабря появились сообщения о том, что на фронте погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин. Отмечалось, что его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

1 января стало известно, что убийство Дениса Капустина, воюющего против страны-агрессора России в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы РФ и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов. Сейчас командир РБК находится в Украине и продолжает выполнение поставленных задач.

Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК)

Российский добровольческий корпус — военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза и Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Международного легиона ТрО Украины.

В настоящее время ведут боевые действия на Авдеевском направлении, в Запорожье, на Лиманском направлении, а также на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

