'Хочу обнять дочь': история военного, пробывшего на передовой 86 дней

Военный признался, что уже 60 дней не видел своих ног.

Пехотинцы "Мудрый" и "Гном" провели на позициях 86 суток

Кратко:

Военный с позывным "Мудрый" удерживал позицию 86 суток

Сейчас он наконец вышел с позиции и хочет обнять дочь

До войны "Мудрый" не имел отношения к военному делу

Представители Медиацентра Вооруженных Сил Украины запечатлели уникальный момент встречи, когда побратимы приветствуют пехотинцев 47-й ОМБр "Магура" — Ярослава с позывным "Мудрый" и его друга "Гнома", которые удерживали позицию 86 дней, поскольку не было возможности провести ротацию.

"Хочу обнять дочь — ради этого и выжил. Это моя цель, а если у человека есть цель — его не победить", — сказал военный с позывным "Мудрый". видео дня

Пехотинец рассказал, что уже написал родным, что жив, но еще не связывался.

"Я до сих пор в напряженном состоянии, еще не "вышел" оттуда. Думал, что нас могут убить даже по дороге. Я еще как будто там… Я еще не звонил — не смог", — делится Ярослав.

Он признался, что в течение 86 дней не задавал вопросов, когда проведут ротацию.

"Я доверяю командиру. Мне нетрудно побыть там. Пока я держусь, лучше я буду стоять, чем придет кто-то неопытный. Я уже дольше на позиции, я уже все контролирую, это моя территория", — сказал военный.

По его словам, на линии фронта невозможно выспаться, ведь постоянно раздаются взрывы, летают дроны, поэтому все время испытываешь стресс. "Я первые дни совсем не спал. Я вышел из Бахмута и 2 часа в день (сна, — ред.) мне хватает. Даже во сне я всегда слышу рацию", — говорит "Мудрый".

Военный также признался, что уже 60 дней не видел своих ног, ведь в одних носках пробыл всю зиму.

Стоит добавить, что "Мудрый" не имел отношения к военному делу, занимался скульптурой и рисованием картин, а в армию вступил 24 февраля 2022 года.

За 4 года прошел бои в Донецкой области, оборону Бахмута. Воевал на Курской и сейчас на Северо-Слобожанском направлениях.

История Ярослава с позывным "Мудрый", который пробыл на позиции 86 дней — видео:

Об источнике: 47 ОМБр 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" (47 ОМБр, в/ч А4699) — воинское формирование Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Весной 2022 года, после полномасштабного вторжения России, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, прошедших собеседования и отбор. Летом батальон участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон был расширен до штурмового полка, а уже в ноябре — до бригады. Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова. В октябре 2023 — феврале 2024 года воевала в Авдеевке, сообщает Википедия.

