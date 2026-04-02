Известная певица припечатала Потапа и Винника: "Не пойдут на концерты"

Skylerr выразила свое категорическое мнение об артистах.

Украинские артисты Потап и Олег Винник покинули Украину во время полномасштабной войны. Они утверждают, что их выезд был законным, однако большая часть украинской аудитории утратила к ним доверие.

О позиции Потапа и Винника высказалась украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) на шоу NABARI. Олегу, который совершает попытки "вернуться в седло" исполнительница посоветовала уйти на покой. "Уже достаточно пытаться пробиться сюда обратно. Лучше закончить карьеру и там тихонько продолжать жить. Большинство людей, у которых есть мозги в голове, не пойдут на его концерты, даже если раньше были его фанатами", - убеждена Валерия.

Скайлер также не видит Потапа на нынешней украинской сцене из-за его несознательной позиции. "Я думаю, им (Потапу и Насте Каменских - прим. редактора) стоит задуматься над тем, чтобы не втягивать в свою работу [русских]. Они с ними до сих пор работают, общаются с людьми, имеющими отношение к российскому шоу-бизнесу. Жаль, что люди, на песнях которых выросло поколение детей, которые имеют определенное влияние, выбирают абсолютно несознательную позицию, не выбирают свое, родное, своих людей, чтобы доносить до них что-то важное", - говорит Кудрявец.

О персоне: Skylerr Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

