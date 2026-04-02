Война не закончится быстро: озвучен неутешительный прогноз о мирном соглашении

Мария Николишин
2 апреля 2026, 08:33
Политолог добавил, что невозможно сказать, что будет в 2027–2028 годах.
Война не закончится быстро: озвучен неутешительный прогноз о мирном соглашении
Как долго ещё продлится война в Украине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления политолога:

  • Не стоит ожидать скорого завершения войны
  • Хотя мирные переговоры будут продолжаться, в ближайшие месяцы какого-либо мирного соглашения не будет
  • Завершение войны возможно только после стабилизации военной ситуации

Мирные переговоры между Украиной и Россией будут продолжаться, но быстрого завершения войны ожидать не стоит. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua.

"В ближайшие месяцы, скорее всего до конца года, хотя и будут мирные переговоры, но какого-либо мирного соглашения о завершении войны не будет. Теоретически может произойти что-то неожиданное, но если все будет развиваться так, как сейчас, то мирного соглашения, как минимум до осени, скорее всего и до конца года не будет", — отметил он.

По его словам, сегодня ни один политик в мире не может точно предсказать окончание войны.

"Во-первых, никто — ни Дмитрий Кулеба, ни Владимир Зеленский, ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин — не знает, когда закончится эта война и сколько она продлится. Никто", — подчеркнул Фесенко.

Он также добавил, что войны развиваются непредсказуемо и могут меняться в зависимости от многих факторов.

"Что будет в 2027–2028 году, сказать невозможно. Война на истощение — она в разной форме, но негативно влияет и на нас, и на Россию", — подчеркнул политолог.

Кроме того, по его мнению, завершение войны возможно только после стабилизации военной ситуации и остановки российского наступления.

"Если нам удастся остановить российское наступление методом технологической войны, тогда рано или поздно, через определенное время, в конце года, в 2027-м или 2028-м году, я думаю, неизбежно будут мирные переговоры о прекращении огня", — подытожил Фесенко.

Война не закончится быстро: озвучен неутешительный прогноз о мирном соглашении
Мирный план США / Инфографика: Главред

Возможна ли победа России в войне

Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что, несмотря на попытки наступления и агрессивную риторику Кремля, у России нет реальных шансов на военную победу над Украиной.

"Военная победа Путина над Украиной вообще невозможна, просто ни в коем случае. Вопрос в том, на каких условиях будет прекращение огня, и как создать гарантии для того, чтобы Россия не продолжала агрессивные действия и не нападала в будущем", — добавил он.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в США рассматривают территориальные уступки как один из вариантов прекращения войны. В то же время Украина не готова "платить" за мир собственными территориями, ведь она не является агрессором.

Также известно, что Верховная Рада готовит план работы государства на случай, если боевые действия продлятся еще как минимум три года. Такой подход предусматривает адаптацию законодательства, экономики и системы управления к условиям длительного военного периода — от мобилизационной политики до бюджетных и социальных решений.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявлял, что на данный момент невозможно предсказать исход и сроки завершения войны в Украине.

О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

