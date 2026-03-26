Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

Юрий Берендий
26 марта 2026, 23:03
Буданов заявил, что, несмотря на глобальные события вокруг Ирана и неопределенность, переговорный процесс по поводу войны в Украине продолжается.
Буданов выступил с заявлением о Третьей мировой войне и ходе переговоров с РФ

  • Третья мировая уже началась
  • Переговорный процесс по поводу войны РФ против Украины продолжается

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война идет уже давно. По его словам, она началась именно с Украины Об этом Кирилл Буданов заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает Укринформ.

Говоря о возможном завершении, он отметил, что это война, поэтому предсказать результат пока невозможно.

Во время общения с журналистами глава Офиса президента также подчеркнул, что не разделяет мнение о том, что события в Иране заблокировали мирные переговоры по Украине.

"Как она (война в Иране — ред.) его (переговорный процесс — ред.) заблокировала, когда я только вернулся с переговорного процесса", — сказал глава ОП в ответ на вопрос.

В то же время он признал, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке внимание мира частично сместилось с украинского вопроса, и чем больше глобальных событий происходит, тем сложнее Украине оставаться в фокусе.

Отдельно Буданов прокомментировал переговоры с российской стороной. Он подчеркнул, что занимается только теми делами, в которые верит, и, несмотря на возможные разные результаты, убежден в целесообразности переговорного процесса.

Отвечая на вопрос о главном препятствии в переговорах — теме Донбасса, он иронично заметил, что ответ очевиден.

В заключение он добавил, что на данный момент нет трудностей для проведения встреч с российской стороной, упомянув, что предыдущий раунд переговоров проходил в формате с участием Украины и США.

"Проблема в конечном результате. Вас же, в конце концов, интересует, наверное, не то, сколько раз я с кем поговорю, а то, чем мы завершим. Правильно? Ну вот и все", — резюмирует Буданов.

Кирилл Буданов
Буданов / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут предоставить Украине гарантии безопасности только при условии, что Киев согласится передать России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время переговоры между украинской и американской делегациями о завершении войны были содержательными, однако пока не дали ощутимого результата. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, ключевым препятствием остается позиция России.

Кроме того, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Владимир Зеленский и Владимир Путин находятся на этапе, близком к достижению мирного соглашения.

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

