Победа Украины из-за войны США с Ираном: раскрыт неожиданный сценарий

Питер Каддик-Адамс обращает внимание на успехи украинских военных в использовании систем ПВО.

Баланс сил может измениться в пользу Украины

Украина получила уникальный военный и технологический опыт, особенно в сфере БпЛА

Украина способна занять лидирующие позиции на мировом рынке дронов

На фоне операции США и Израиля против Ирана часто звучит мнение, что это негативно скажется на Украине — из-за роста цен на нефть и возможного перераспределения ресурсов Запада.

Однако, как отмечает историк Питер Каддик-Адамс в материале для The Telegraph, ситуация может иметь и противоположный эффект.

Он подчёркивает, что за время войны Украина получила уникальный военный и технологический опыт, особенно в сфере беспилотников, которые стали ключевым инструментом на поле боя. Этот опыт позволяет быстро внедрять эффективные решения и создавать проверенное в боевых условиях вооружение.

По мнению автора, Украина способна занять лидирующие позиции на мировом рынке дронов, причём спрос на такие технологии уже проявляют страны Персидского залива. Интерес связан не только с ударными БПЛА, но и с доступными средствами противодействия, которые позволяют эффективно бороться с угрозами.

Историк также обращает внимание на успехи украинских военных в использовании систем ПВО. Ранее генерал Кристофер Каволи отмечал, что украинские расчёты применяют более точечный и экономный подход.

"Теперь мы учимся у них", — говорил генерал.

Кроме того, Каддик-Адамс указывает, что современные конфликты меняют баланс сил: недорогие технологии способны уничтожать дорогостоящую технику.

"Деньги больше не равны силе, поскольку технологии Киева продемонстрировали, что десятки тысяч долларов могут в мгновение ока уничтожить миллиарды", — пишет Каддик-Адамс.

В итоге, по его оценке, несмотря на риски, Украина может оказаться среди тех, кто извлечёт выгоду из текущей геополитической ситуации благодаря своим технологиям, опыту и способности быстро адаптироваться.

Как писал Главред, Израиль и США ранее начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

