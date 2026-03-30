Победа Украины из-за войны США с Ираном: раскрыт неожиданный сценарий

Главное:
- Украина получила уникальный военный и технологический опыт, особенно в сфере БпЛА
- Украина способна занять лидирующие позиции на мировом рынке дронов
На фоне операции США и Израиля против Ирана часто звучит мнение, что это негативно скажется на Украине — из-за роста цен на нефть и возможного перераспределения ресурсов Запада.
Однако, как отмечает историк Питер Каддик-Адамс в материале для The Telegraph, ситуация может иметь и противоположный эффект.
Он подчёркивает, что за время войны Украина получила уникальный военный и технологический опыт, особенно в сфере беспилотников, которые стали ключевым инструментом на поле боя. Этот опыт позволяет быстро внедрять эффективные решения и создавать проверенное в боевых условиях вооружение.
По мнению автора, Украина способна занять лидирующие позиции на мировом рынке дронов, причём спрос на такие технологии уже проявляют страны Персидского залива. Интерес связан не только с ударными БПЛА, но и с доступными средствами противодействия, которые позволяют эффективно бороться с угрозами.
Историк также обращает внимание на успехи украинских военных в использовании систем ПВО. Ранее генерал Кристофер Каволи отмечал, что украинские расчёты применяют более точечный и экономный подход.
"Теперь мы учимся у них", — говорил генерал.
Кроме того, Каддик-Адамс указывает, что современные конфликты меняют баланс сил: недорогие технологии способны уничтожать дорогостоящую технику.
"Деньги больше не равны силе, поскольку технологии Киева продемонстрировали, что десятки тысяч долларов могут в мгновение ока уничтожить миллиарды", — пишет Каддик-Адамс.
В итоге, по его оценке, несмотря на риски, Украина может оказаться среди тех, кто извлечёт выгоду из текущей геополитической ситуации благодаря своим технологиям, опыту и способности быстро адаптироваться.
Удары по Ирану — новости по теме
Как писал Главред, Израиль и США ранее начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.
Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.
Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.
