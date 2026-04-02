"Сладенькая": принца Гарри уличили во флирте с журналисткой

Алена Кюпели
2 апреля 2026, 12:44обновлено 2 апреля, 13:23
Принц Гарри писал сообщения журналистке и флиртовал с ней в личных сообщениях.
Принц Гарри флиртовал с журналисткой

41-летний принц Гарри назвал журналистку "сладенькой" и упомянул их "обнимашки во время просмотра фильмов" в серии игривых сообщений в Facebook, отправленных более 10 лет назад.

Как пишет Page Six, эти неожиданные сообщения всплыли во вторник во время заключительного слушания по иску герцога Сассекского против издателя Daily Mail и Mail on Sunday, компании Associated Newspapers.

В всплывших сообщениях, которыми обменивались с декабря 2011 года по январь 2012 года, Гарри переписывался с тогдашней журналисткой Mail on Sunday Шарлоттой Гриффитс.

Принц Гарри во время интервью для ВВС

"Это Гарри, на случай, если вы запутались в имени и фотографии!!! X", — написал королевский бунтарь, которому сейчас 41 год, в одном из сообщений от 4 декабря 2011 года.

"Какие веселые выходные, полные шалостей — неужели мы не можем каждую неделю вытворять всякие безобразия за городом?? Целую", — ответила Гриффитс, которой сейчас 40 лет.

Гарри, которого Гриффитс в сообщении назвала "мистером Озорником", пожаловался, что ему пришлось "вести вежливую беседу со странными людьми за ужином", "выпрашивая у них деньги на благотворительность".

Принц Гарри общался с журналисткой

Месяц спустя, 22 января 2012 года, журналистка назвал Гарри "бомбой H" и написала, что "мы скучали по тебе на прошлой неделе у Артура".

"Как бы мне хотелось быть там, дорогая, но, к сожалению, я застрял в Корнуолле, занимаясь армейскими делами", — ответил герцог. "Иначе я бы там развлекался, а потом, конечно же, перепил бы тебя!"

Он продолжил: "Жаль, что я не мог быть там… особенно сейчас, когда ты там! Ты вообще работаешь?!!… Надеюсь, у тебя все хорошо, Грифф… Скучаю по нашим объятиям за просмотром фильмов!", - написал герцог.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

