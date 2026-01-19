До титула и детей: Меган Маркл показала начало отношений с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская раскрыла "тайные" семейные архивы.

https://glavred.info/starnews/do-titula-i-detey-megan-markl-pokazala-nachalo-otnosheniy-s-princem-garri-10733723.html Ссылка скопирована

Меган Маркл и принц Гарри - с чего начинался роман герцогов Сассекских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, instagram.com/meghan

Кратко:

Меган Маркл опубликовала кадры с принцем Гарри с разницей в 10 лет

Она показала себя и мужа в начале отношений

Меган Маркл не упускает возможность попасть в интернет-тренды. К примеру, недавно она опубликовала кадры, чтобы поддержать флэшмоб, который распространяется по Сети - себя в 2026 и 2016 годах.

В своем блоге в Instagram герцогиня Сассекская показала фото и видео с подписью: "Когда 2026 ощущается в точности как 2016... Это нужно было видеть". Видео в наши дни снимала дочь Меган и Гарри, четырехлетняя Лилибет. В кадре ее родители танцуют на идеально выстриженном газоне, обнимаются и целуются.

видео дня

Неизвестно, кто сделал фото 2016-го года, ведь тогда будущие герцог и герцогиня Сассекские только начинал встречаться и впервые официально подтвердили свои отношения. В кадре принц Гарри и Меган Маркл позируют, обнявшись, во время совместной поездки в Ботсвану.

Меган Маркл и принц Гарри - с чего начинался роман герцогов Сассекских / фото: instagram.com/meghan

Меган Маркл и принц Гарри - с чего начинался роман герцогов Сассекских / фото: instagram.com/meghan

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

Читайте также:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред