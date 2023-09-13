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Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

Яна Ставская
13 сентября 2023, 05:18
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Правильно подготовьтесь к холодной осени - узнавайте, какие дрова не подходят для отопления.
дрова, осень, камин
Читайте, какие самые плохие дрова / Коллаж Главреда. Фото: pixabay

Многие украинцы в целях экономии вынуждены переходить на дрова. Ситуацию обостряют постоянные удары оккупантов по критической инфраструктуре. Чтобы зимой не мерзнуть, граждане ищут альтернативные источники обогрева жилищ. Читайте на Главреде, какими дровами нельзя топить.

Дрова - это еще и дешевый способ обогрева дома. Если у вас есть баня, печь или камин, вы легче переживете последствия возможных блэкаутов.

Каким деревом нельзя топить печь, чтобы не навредить здоровью

Необходимо быть осторожными в выборе пород дерева для сжигания. Некоторые могут засорять дымоход и даже вызвать пожар. Другие - высвобождают под воздействием высокой температуры опасные вещества.

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В частности, нельзя топить обработанной лаками, красками или клеем древесиной. Также лучше избегать древесины с плесенью и грибками - токсические вещества во время горения вызывают проблемы с дыхательными путями.

Перед сжиганием обязательно осмотрите дерево на метал и пластик.

дрова
Многих интересует, почему дождь попадает в дымоход? / pixabay

Какое дерево засоряет дымоход и способно вызвать пожар в доме

Сюда входят все деревья, содержащие много смолы. Ведь смола может конденсироваться внутри дымохода и образовывать смолистые отложения - креозот. Вот какие дрова не подходят для отопления:

  • тополь;
  • ива;
  • осина;
  • вяз;
  • пихта;
  • софора;
  • липа;
  • черемуха, рябина.

Следует отказаться от использования всей влажной древесины. Это энергозатратно и неефективно. Более того, это создаст недопустимо большую нагрузку на печь или камин.

Какие самые лучшие дрова для печки

В растопке печи или камина всегда следует выбирать сухую древесину. А на вопрос, можно ли топить печь дровами фруктовых деревьев, появится утвердительный ответ: "Естественно, можно". Ниже - какие самые лучшие дрова для печки:

  • дуб;
  • клен;
  • ясень;
  • береза;
  • красное дерево;
  • яблони и груши.

Важно помнить, что перед использованием любой древесины в печке вы должны убедиться, что она хорошо высохла и содержит минимум влаги.

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