Знают единицы: какие функции выполняют 4 цветные кнопки на пульте

Вы узнаете:
- Какое назначение цветных кнопок
- Какие дополнительные функции могут выполнять цветные кнопки
- Как проверить функции кнопок именно для вашего телевизора
Пульты дистанционного управления многих современных телевизоров имеют четыре цветные кнопки: красную, зеленую, желтую и синюю. Они выполняют разные функции в зависимости от модели телевизора, производителя и контекста использования.
Главред узнал, какие функции выполняют цветные кнопки на пульте.
Назначение цветных кнопок
- Красная - выход или закрытие меню. Часто используется для быстрого возврата к предыдущему экрану или выхода из настроек.
- Зеленая - информация о текущем изображении, например, разрешение или активный источник сигнала.
- Желтая - переключение телевизионной трансляции (например, между аналоговыми и цифровыми каналами).
- Синий - выбор входа телевизора (переключение между HDMI, USB, AV и т. д.).
Во многих моделях телевизоров эти кнопки используются для навигации в меню или управления мультимедийным контентом.
Управление текстом
- Желтая кнопка - меняет режим ввода (строчные/крупные буквы).
- Синяя кнопка - удаляет символы во время ввода текста.
- Красная кнопка - меняет язык ввода (например, английский/французский/испанский).
Цветные кнопки могут активировать дополнительные опции на дисках Blu-ray, например, доступ к эксклюзивному контенту или меню фильма.
На умных телевизорах, как пишет Sony, цветные кнопки часто используются для навигации в меню, быстрого доступа к функциям или программам.
- Вызов дополнительных опций в смарт-меню.
- Управление приложениями, например, Netflix, YouTube, Amazon Prime.
- Использование в интерактивном телевидении (HbbTV, телетекст).
- Переключение режимов ввода текста (верхний/нижний регистр, изменение языка).
Как проверить функции кнопок для телевизора
Функциональность цветных кнопок может меняться в зависимости от производителя и модели телевизора. Чтобы узнать их точное назначение, следует обратиться к инструкции к вашему устройству.
Если цветные кнопки не работают или не выполняют никаких функций, проверьте настройки телевизора - возможно, их можно перепрограммировать или активировать в меню.
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Что известно о Sony?
Корпорация Sony - транснациональная корпорация со штаб-квартирами в Японии и США, возникшая в Японии в 1946 году. Sony занимается выпуском бытовой и профессиональной электроники и другой высокотехнологичной продукции, пишет Википедия.
Кроме того, Sony является одной из крупнейших в мире медийных компаний, владея звукозаписывающей маркой Sony BMG (совместно с компанией Bertelsmann), киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM (совместно с компанией Comcast).
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