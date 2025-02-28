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Знают единицы: какие функции выполняют 4 цветные кнопки на пульте

Руслана Заклинская
28 февраля 2025, 21:44
73
Цветные кнопки - это дополнительные функциональные клавиши на пульте дистанционного управления телевизором, однако их назначение часто непонятно.
Знают единицы: какие функции выполняют 4 цветные кнопки на пульте
Зачем нужны цветные кнопки на пульте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое назначение цветных кнопок
  • Какие дополнительные функции могут выполнять цветные кнопки
  • Как проверить функции кнопок именно для вашего телевизора

Пульты дистанционного управления многих современных телевизоров имеют четыре цветные кнопки: красную, зеленую, желтую и синюю. Они выполняют разные функции в зависимости от модели телевизора, производителя и контекста использования.

Главред узнал, какие функции выполняют цветные кнопки на пульте.

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Назначение цветных кнопок

  • Красная - выход или закрытие меню. Часто используется для быстрого возврата к предыдущему экрану или выхода из настроек.
  • Зеленая - информация о текущем изображении, например, разрешение или активный источник сигнала.
  • Желтая - переключение телевизионной трансляции (например, между аналоговыми и цифровыми каналами).
  • Синий - выбор входа телевизора (переключение между HDMI, USB, AV и т. д.).

Во многих моделях телевизоров эти кнопки используются для навигации в меню или управления мультимедийным контентом.

Управление текстом

  • Желтая кнопка - меняет режим ввода (строчные/крупные буквы).
  • Синяя кнопка - удаляет символы во время ввода текста.
  • Красная кнопка - меняет язык ввода (например, английский/французский/испанский).

Цветные кнопки могут активировать дополнительные опции на дисках Blu-ray, например, доступ к эксклюзивному контенту или меню фильма.

На умных телевизорах, как пишет Sony, цветные кнопки часто используются для навигации в меню, быстрого доступа к функциям или программам.

  • Вызов дополнительных опций в смарт-меню.
  • Управление приложениями, например, Netflix, YouTube, Amazon Prime.
  • Использование в интерактивном телевидении (HbbTV, телетекст).
  • Переключение режимов ввода текста (верхний/нижний регистр, изменение языка).

Как проверить функции кнопок для телевизора

Функциональность цветных кнопок может меняться в зависимости от производителя и модели телевизора. Чтобы узнать их точное назначение, следует обратиться к инструкции к вашему устройству.

Если цветные кнопки не работают или не выполняют никаких функций, проверьте настройки телевизора - возможно, их можно перепрограммировать или активировать в меню.

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Что известно о Sony?

Корпорация Sony - транснациональная корпорация со штаб-квартирами в Японии и США, возникшая в Японии в 1946 году. Sony занимается выпуском бытовой и профессиональной электроники и другой высокотехнологичной продукции, пишет Википедия.

Кроме того, Sony является одной из крупнейших в мире медийных компаний, владея звукозаписывающей маркой Sony BMG (совместно с компанией Bertelsmann), киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM (совместно с компанией Comcast).

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